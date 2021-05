La solution pour freiner Connor McDavid?

Si la série à venir entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto retient beaucoup l’attention, une autre intéressante confrontation éliminatoire est imminente dans la division Nord.

Dès mercredi, les Jets rendront visite aux Oilers à l'occasion du premier match de la série entre les deux équipes.

En entrevue à l’émission JiC, l’attaquant québécois des Jets Mathieu Perreault n’a pas caché que le «défi McDavid» s’annonçait colossal.

«C’est sûr que ce gars-là est extrêmement dur à arrêter. Présentement, on fait beaucoup de séances vidéo et on essaie de trouver des solutions pour le ralentir un peu.»

Parlant de solutions, le numéro 85 en a soumis une qui pourrait, selon lui, embêter le meilleur pointeur de la dernière saison.

«Il faut l’empêcher de prendre sa vitesse. Aux mises en jeu, il faut lui mettre un gars dans les jambes pour l’empêcher de décoller. Je me souviens que Ryan Kesler l’avait fait il y a quelques années lors d’une série Ducks-Oilers.»

Un moral en montagnes russes

La fin de saison des Jets a été plutôt compliquée alors que le club a notamment perdu sept matchs de suite entre le 17 avril et le 3 mai.

Questionné à ce sujet, Perreault a reconnu que le moral des troupes, lors de cette séquence, a été très affecté.

«La confiance en a pris un bon coup. On s’est demandé quelques fois si on allait trouver le moyen de gagner un autre match! C’est sûr que quand tu perds souvent comme ça, les gars se mettent un peu plus à penser à leur fiche personnelle et ça complique les choses relativement au respect du plan de match.»

«Heureusement, à la suite de plusieurs rencontres d’équipe, tout s’est replacé, nous avons remporté notre part de matchs et nous entrons en séries en confiance.»