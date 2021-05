Le match entre les Blues et l’Avalanche toujours à l’horaire

Malgré le fait que trois joueurs des Blues de St. Louis suivent actuellement le protocole de COVID-19, la Ligue nationale de hockey (LNH) ne considère pas l’option de reporter le début de la série éliminatoire contre l’Avalanche du Colorado qui doit commencer lundi soir.

C’est ce que le commissaire adjoint du circuit, Bill Dally, a indiqué au site The Athletic en matinée. Jake Walman avait obtenu un résultat positif à un test de détection de la maladie, la semaine dernière. Depuis, les noms de Nathan Walker et de David Perron se sont ajoutés à la liste.

«Il y a toujours des inquiétudes lorsque les joueurs ou le personnel du club sont déclarés positifs à la COVID-19, a commenté Daly. Le niveau de préoccupation est toujours fonction des circonstances précises.»

«À l'heure actuelle, il n'est pas envisagé de reporter les matchs.»

Un joueur phénoménal

Les Blues devraient ainsi faire face à l’Avalanche du Colorado, lauréats du trophée des Présidents, sans Perron, premier pointeur du club cette saison. Il appert toutefois que Perron sera disponible rapidement pour l’équipe.

«De toute évidence, c'est frustrant et il est dans le protocole, mais il est le cœur et l'âme de cette équipe, a dit le capitaine Ryan O’Reilly en vidéoconférence, dimanche. [C’est un] joueur phénoménal, et je pense avoir joué avec lui la plupart du temps depuis que je suis à St. Louis. [Nous avons] compté beaucoup sur lui. Nous verrons. J'espère que nous nous en sortirons bien, mais oui, c'est frustrant.»

Le premier match sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.