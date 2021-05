«M’as-tu vu courir»: Sylvie Fréchette a la bougeotte

Sylvie Fréchette est peut-être double médaillée olympique en nage artistique, ça ne fait pas d’elle une championne de patin ou de ski de fond. Mais elle a mis son ego de côté pour tester de nouvelles activités pour les besoins de son nouveau projet télévisuel, «M’as-tu vu courir», et elle invite toutes les personnes de son âge à faire de même.

La mission de «M’as-tu vu courir», sur CREA TV? Donner envie aux «aînés» (le terme est ici vaste, l’émission s’adressant à un public de 55 ans et plus) de découvrir les joies du sport et «mettre en lumière des (gens de) 55 ans et plus qui bougent en ta...!», résume Sylvie Fréchette.

«On veut briser la perception voulant que, rendu dans la cinquantaine, on ne peut plus essayer de nouvelles affaires, explique-t-elle. L’idée est simplement de sortir de sa zone de confort.»

Premières fois

Sylvie Fréchette aura 54 ans le mois prochain. Elle se considère actuellement en surpoids et peu en forme. Elle n’hésite pas à blaguer qu’elle est «une patate», une fois sortie de l’eau, outre qu’elle a de bonnes coordination et condition cardiovasculaire.

Or, ces barrières imaginaires ne l’ont pas empêchée, lors du tout premier tournage de «M’as-tu vu courir», de s’adonner au «fat bike» électrique sur le lac des Deux Montagnes, à une température de «moins mille» degrés.

«À la fin, j’avais les dents sèches, tellement j’ai souri. Je l’ai fait. Oui, il a fait froid, mais j’ai aimé ça et je ne me suis pas fait mal! J’ai mis mon ego en petit "motton" dans un coin, et je n’étais pas bien bonne! Ç’a été un exercice d’humilité. Mais, si moi, je suis capable de le faire, tout le monde le peut!»

C’est cette sensation de bien-être que l’ex-athlète souhaite partager à la barre de «M’as-tu vu courir». Chaque fois qu’elle s’est soumise à des séances de surf intérieur ou de tennis, ou à un parcours de «Ninja Warrior», c’était pour elle la première fois qu’elle tentait ces disciplines. Elle connaissait seulement le saut en parachute, expérience vécue à son anniversaire de 50 ans.

Non, en surf, elle ne s’est pas levée debout, mais elle le réitère: «J’ai eu du "fun" en ta...!». Et ce, même si elle était très courbaturée le lendemain!

Animatrice

Outre le bonheur de se délier les muscles, Sylvie Fréchette redécouvre avec «M’as-tu vu courir» les joies de l’animation. Elle qui avait brièvement été la tête d’affiche de «Simplement Sylvie», à TVA, après les Jeux olympiques de Barcelone, en 1992, ne se sentait jusqu’ici pas prête à endosser le rôle de communicatrice à la télévision, outre quelques contrats sporadiques.

Avec «M’as-tu vu courir», elle en profite pour apprendre le métier, sans prétention, dans un cadre spontané.

«Je voulais que le ton soit celui de Sylvie qui part à l’aventure, explique-t-elle. Je n’avais pas de cahier de recherche. On m’a demandé de rester qui je suis, une personne curieuse et qui aime apprendre. Ç’a rendu les rencontres extrêmement agréables.»