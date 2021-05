Ottawa financera des projets de droit autochtone

Ottawa a annoncé un financement de 9,5 millions $ pour 21 projets portant sur le droit autochtone à travers le pays.

Le but est d’aider à la revitalisation du droit autochtone et de développer des lois de gouvernance basées sur les formes de droits autochtones traditionnels à l’intérieur du système juridique canadien.

Les projets prendront principalement la forme de projets de recherche et d’ateliers, alors que d’autres projets serviront à développer des banques de connaissances sur les savoirs ancestraux.

«Ces projets seront dirigés par ou développés en partenariat avec des organisations autochtones, avec des facultés de droit ou des organisations juridiques», a expliqué lundi le ministre de la Justice, David Lametti.

«Tous ces projets ajouteront à l’ensemble de plus en plus vaste de connaissances sur les lois et traditions juridiques autochtones», a-t-il ajouté.

Cet investissement fait suite à la 50e recommandation issue de la Commission de vérité et réconciliation.

Dans le budget Freeland dévoilé en avril, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir 18 millions $ en cinq ans pour rétablir la Commission du droit du Canada, «qui permettra notamment de soutenir les travaux visant à éliminer les obstacles systémiques dans le système de justice, y compris les obstacles auxquels font face les personnes autochtones», a-t-on rappelé dans un communiqué du ministère de la Justice.