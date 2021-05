On la voit moins depuis quelques années, et elle ne s’en plaint pas, même si elle ne dirait pas non à un rôle inespéré. À 69 ans, Pauline Martin prend le temps de vivre, comblée par une carrière qui lui apporté son lot de défis. Discussion sur le présent... et le passé.

Ce sont les tout-petits, l’un de ses publics de prédilection, qui ont eu la chance de renouer avec la grande Pauline Martin cette année, dans l’émission jeunesse «Ari Cui Cui», à ICI Télé.

L’attachante artiste, qui a fait les beaux jours des «Minibus» et autres «Mais où se cache Carmen Sandiego?» ayant jadis captivé les enfants, incarnait cette fois l’émotive Docteure Rolala, une cardiologue qui mesure ses émotions avec son stéthoscope.

Pauline Martin choisit désormais ses contrats, mais l’univers jeunesse lui manquait. Le petit monde joyeux et musical d’Ari Cui Cui l’a rapidement séduite, tout comme la personnalité et l’ardeur au travail de son interprète, Ariane Gauthier.

«J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui créent leur emploi», glisse Pauline Martin au sujet de cette dernière, en vantant «l’équipe extraordinaire» qui donne vie au projet «Ari Cui Cui».

Très heureuse

Pauline Martin se dit «pas mal tranquille» par les temps qui courent, et pas seulement à cause de la pandémie. Elle explique pourquoi sans la moindre trace d’amertume dans la voix.

«On n’ose pas le dire quand ça ralentit beaucoup, mais moi, je n’ai pas ralenti souvent, dépeint-elle. Il y a environ deux ans et demi, j’ai terminé une période de travail trop intense.

J’avais fait deux tournées de théâtre d’affilée, au Québec, avec des rôles extrêmement exigeants dans les deux productions. Je me suis retrouvée "à terre", et j’ai décidé de prendre un "break".»

«Mais le "break", ce n’est pas seulement nous qui nous le donnons! Les gens nous oublient. Je ne dis pas que je ne veux plus travailler, parce que je ne voudrais pas passer à côté d’un rôle qui pourrait m’intéresser. Je ne me sentirais pas capable de faire un premier rôle avec des journées de tournage aux heures interminables, mais un rôle épisodique intéressant, je ne dirais pas non. Mais encore faut-il que les producteurs pensent à nous!»

Mais elle ne rechigne pas de ne pas entendre le téléphone sonner.

«J’ai eu la chance de commencer à travailler très rapidement en sortant de l’école, d’être connue rapidement dans le milieu. J’ai travaillé très fort, en élevant trois enfants à travers ça. J’ai beaucoup donné. Je n’ai pas renoncé complètement, mais je ne fais pas d’efforts pour trouver de rôles. Je n’ai pas d’agent et je suis bien. Sans être millionnaire, financièrement, je peux me permettre de prendre ça plus relax. Je suis très, très heureuse.»

«Samedi de rire»

Pauline Martin ne crie pas à l’âgisme dans le milieu de la télévision, jugeant normal de laisser la place à de nouveaux talents. Elle attribue surtout sa pause professionnelle à sa personnalité casanière. Établie sur la Rive-Sud de Montréal, elle consacre (en temps normal) beaucoup de temps à ses deux petits-enfants.

Encore aujourd’hui, elle estime avoir été gâtée par son métier, avec des engagements à la télévision, au théâtre et à la radio. Elle est encore fière des «classes de maître» que lui a offertes Dominique Michel sur les plateaux des «Bye Bye» auxquels elle a participé. «Une école extraordinaire», dit-elle.

«Je suis une "fan" des "Bye Bye" et j’ai beaucoup aimé le dernier. Quand tu l’as fait, tu sais la masse de travail que ça représente... Quand j’ai arrêté d’en faire, c’est parce que je n’étais plus capable», avance Pauline Martin.

De sa riche feuille de route, elle avoue avoir un coup de cœur pour son solo «Bachelor», qui l’a révélée, à la fin de sa vingtaine. Et pour «Samedi de rire». Elle échange encore des courriels avec les Yvon Deschamps, Normand Chouinard, Normand Brathwaite et Michèle Deslauriers de la vieille bande.

«C’est inscrit dans le temps. C’est comme un cadeau qu’on garde à l’intérieur de soi», s’émeut Pauline Martin.

Esprit fraternel

Spontanément, en cours de conversation, on amène Pauline Martin sur le sujet des dénonciations d’inconduites dans l’industrie artistique. Elle est heureuse de cette prise de parole, contente que les «boys club» nuisibles aux femmes soient ébranlés, mais affirme heureusement ne pas avoir été marquée par un événement traumatisant à son époque.

«Ma naïveté m’a énormément sauvée. Dans ma candeur, je disais: "Ben voyons, qu’est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends?" J’avais une indépendance d’esprit qui m’a protégée. Je désamorçais tout.»

«En même temps, dans les années 1970, on mélangeait tout, termine Pauline Martin. Il y avait un "free for all". Et le métier exige une familiarité. On travaille sur de courtes périodes, et il faut former une famille pour bien fonctionner en équipe. Quand on faisait "Samedi de rire", on avait une seule loge; Brathwaite, Deschamps et Chouinard m’ont vue

en bobettes et en brassière pendant quatre ans dans le sous-sol du Spectrum, parce qu’on n’avait pas le temps d’être pudiques! C’était un esprit fraternel et ça n’a jamais été un problème. Mais pour quelqu’un qui ne connaît pas ça, qui arrive et qui nous voit à moitié habillés, il peut y avoir une mauvaise interprétation.»