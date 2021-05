Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai de chaque année, est un événement rassembleur et un moment de convergence des actions de lutte menées contre l’homophobie. La Fondation Émergence (www.fondationemergence.org) fait la promotion de cette journée principalement au Canada et invite les organisations et les personnes à souligner cet événement dans leur milieu. Pourquoi le 17 mai ? Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes homosexuelles. L’homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990.

Défi 20cœur (Vainqueur)

Photo courtoisie

Jonathan Garneau (photo) est un adepte de défis sportifs, plus particulièrement de triathlon, de marathon et d’ultra-trail. Après avoir subi une opération à cœur ouvert pour réparer une valve mitrale en janvier dernier à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), il a décidé de donner au suivant en vous lançant un défi afin d’amasser des fonds pour la Fondation IUCPQ et de vous sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique sur la santé du cœur. Son Défi 20coeur aura lieu les 21 et 22 août 2021 et consistera à parcourir à la marche, en formule aller-retour sur deux jours consécutifs, le trajet reliant les plaines d’Abraham au lac Saint-Charles à Québec en empruntant l’escalier du Cap-Blanc, le corridor du Littoral et le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Le trajet a été divisé en 20 segments d’environ 4 km afin de faciliter les accès au parcours et de permettre à un plus grand nombre de personnes possible de se joindre à lui pour une partie du défi. Pour participer, vous devez faire un don minimal de 20 $ à la Fondation IUCPQ via le site prévu à cet effet sur son site internet et associé au DÉFI 20COEUR : Inscription en ligne – Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (jedonneenligne.org).

Soutien à quatre organismes

Photo courtoisie

Dédiée à la cause des athlètes amateurs de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, la Fondation Nordiques a annoncé récemment qu’elle avait distribué 325 500 $ lors de sa remise annuelle de bourses d’études et de dons de bienfaisance aux organismes. En 2021, le comité d’évaluation a retenu la candidature de 111 athlètes-étudiants qui se sont partagé la somme de 281 500 $ en vertu des programmes « Excellence – Élite – Relève – Espoir ». La Fondation a aussi versé 20 000 $ à quatre organismes afin de soutenir la réalisation de projets spéciaux : Laura Lémerveil (7000 $), l’École de Mini-Basketball de Québec (5000 $), la Fondation Saint-Jean-Eudes (4000 $) et le Rouge et Or de l’Université Laval (4000 $). Ces remises totales portent à 7 330 000 $ les fonds que la Fondation Nordiques a remis dans la communauté, à même ses fonds privés, depuis sa création en 1995.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 mai 2006. Le capitaine Nichola Goddard (photo) devient la première militaire canadienne à tomber au combat et le 16e soldat canadien mort en opération en Afghanistan. L’incident survint pendant une fusillade dans le district de Panjwaye. Nichola Goddard appartenait au 1er régiment Royal Canadian Horse Artillery, basé à Shilo, au Manitoba.

Anniversaires

Photo courtoisie

Steve Barakatt (photo), pianiste, compositeur et producteur de réputation internationale, 48 ans... Yvon Godbout, ex-chef cuisinier du restaurant La Fenouillère de l’arrondissement Ste-Foy... Tessa Virtue, patineuse artistique canadienne, 32 ans... Tony Parker, ex-joueur de la NBA (San Antonio Spurs et Charlotte Hornets), 39 ans... Jordan Knight, chanteur américain, New Kids on the Block, 51 ans... Sugar Ray Leonard, boxeur américain, 65 ans... Pierre Flynn, auteur-compositeur-interprète, 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 mai 2020 : Monique Mercure (photo), 89 ans, comédienne québécoise... 2017 : Chris Cornell, 52 ans, nom mythique de la scène rock des années 90 avec le groupe Soundgarden...... 2015 : Chinx, 31 ans, rappeur américain... 2014 : Pierre Bachelet, 88 ans, homme politique français... 2014 : Anna Pollatou, 30 ans, gymnaste grecque, médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2000... 2013 : Elijah Harper, 64 ans, homme politique autochtone canadien et chef de tribu... 2012 : Donna Summer, 63 ans, chanteuse disco américaine... 2011 : Harmon Killebrew, 74 ans, joueur américain des ligues majeures de baseball... 2009 : Marcel Robidas, 85 ans, homme politique québécois... 2004 : Tony Randall, 84 ans, Félix dans la série Oscar et Félix... 1995 : Hector « Toe » Blake, 82 ans, une légende du hockey... 1992 : Lawrence Welk, 89 ans, chef d’orchestre.