Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 17 mai:

«Pêche ou crève»

Quatre amis qui n’ont pas froid aux yeux veulent pêcher sur des étendues d’eau qu’on croit pourtant inaccessibles. Ils mettent donc le cap sur le Groenland. De gigantesques ombles chevalier auraient élu domicile dans une rivière isolée où la nature présente son lot de défis. Début de l’émission.

Lundi, 11 h, Évasion.

«Louis T veut savoir»

Parce qu’il souhaite devenir un super-homme, Louis T exploite des possibilités du transhumanisme. Afin de se donner les meilleures chances d’y parvenir, il accueille des électrodes et teste le stimulant appelé Concerta MD. La science-fiction rattrapera-t-elle la vérité?

Lundi, 12 h 30, Savoir média.

«Une famille à louer»

Éprouvée financièrement, une mère est confrontée à une possible expulsion et à la perte de ses deux enfants. C’est à ce moment que débarque un homme riche qui lui propose d’intégrer sa famille en jouant au père et au mari. Une comédie avec Benoît Poelvoorde et Virginie Efira.

Lundi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ça fait la job»

Sur le plateau de ce nouveau jeu télévisé quotidien animé par Luc LeBlanc, les artistes doivent prouver qu’ils sont parfaits pour diriger une entreprise en répondant à des questions et réussissant des épreuves. Cette semaine, MC Gilles, Maude Landry et Philippe Laprise sont plongés dans l’alimentation et la restauration.

Lundi, 18 h, Unis TV.

«Van aventure»

Lors de sa virée en Estrie, Dominic Arpin se délecte du plus beau lever de soleil grâce à sa présence au sommet du Mont-Ham. Au-dessus de l’ancienne mine d’Asbestos, il fait aussi connaissance avec un homme dont les efforts se sont traduits par la réhabilitation d’une partie du territoire.

Lundi, 19 h 30, TVA.

«On Becoming a God in Central Florida»

Dans cette comédie, Kristen Dunst passe du statut d’employée travaillant au salaire minimum à maîtresse de sa destinée financière. À ses côtés, le Québécois Théodore Pellerin, exalté, défend un rôle très important. Diffusion du premier épisode de la série.

Lundi, 21 h, VRAK.

«Sa majesté la reine»

Maintes fois auréolée grâce à l’excellence de sa prestation devant les caméras de ce film, l’oscarisée Helen Mirren prête ses traits à la reine Élisabeth II qui réagit d’une façon bien particulière à l’annonce de la mort de la princesse Diana, un décès qui provoque une véritable onde de choc.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.