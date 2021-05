Saguenay-Lac-Saint-Jean: les jeunes participent bien à la vaccination

La couverture vaccinale a atteint près de 52 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean, lundi, ce qui lui confère une avance de trois points de pourcentage sur la moyenne provinciale.

La contribution des jeunes est en grande partie responsable des succès de la campagne dans la région. Déjà plus de 49 % des personnes âgées entre 18 et 24 ans ont été vaccinées ou ont pris leur rendez-vous.

«On voit vraiment que tous les groupes d'âge souhaitent participer à cet effort collectif, a indiqué à TVA Nouvelles le directeur régional de la vaccination, Marc Thibeault. Les gens ont compris le message que c'est ensemble qu'on va s'en sortir.»

Les autorités régionales de la santé dévoileront sous peu la stratégie retenue pour inciter les plus jeunes à se faire vacciner. Elles pourraient faire appel à des influenceurs.

«Nos jeunes seront, je pense, nos porte-parole pour la deuxième dose, a affirmé M. Thibeault. On veut avoir une rentrée scolaire extraordinaire à l'automne donc pour y arriver, il faut se faire vacciner.»

Les préparatifs s'accélèrent aussi pour la vaccination des 12 à 17 ans.

Des rencontres sont prévues cette semaine avec les directions des centres de services scolaires de la région pour planifier l'opération qui se déroulera en juin, avant la fin de l'année scolaire.

«On travaille en collaboration pour respecter leurs contraintes, a-t-il précisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a des examens à la fin d'une année scolaire.»

Marc Thibeault a rappelé que l'objectif est de transporter les jeunes des écoles secondaires vers les différents centres de vaccination pour faciliter le processus.

«Avec le Pfizer qui est un vaccin congelé, un diluant congelé, c'est beaucoup plus simple d'amener les jeunes vers les sites, a expliqué le directeur régional de la campagne. On a des minis pharmacies sur nos sites donc c'est la meilleure façon de faire pour éviter de perdre des vaccins, mais si le ministère a d'autres orientations, on va s'ajuster.»

Environ 17 000 doses de vaccins contre la COVID-19 seront administrées cette semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Bilan

La région a enregistré lundi 28 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre de cas actifs à 216.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se maintient d'ailleurs sur un plateau depuis plusieurs semaines. La direction régionale de la santé publique a enregistré une moyenne de 27 nouveaux cas quotidien depuis neuf semaines précisément.

L'arrivée des variants et le relâchement des mesures sanitaires expliquent en partie cette situation selon le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

Il précise aussi que l'on devrait commencer à voir les effets concrets de la vaccination sur le nombre de nouveaux cas d'ici quelques semaines.

«On va voir qu'on va atteindre un point dans lequel, même avec l'assouplissement des mesures, on va être capable de maintenir un niveau et même de l'abaisser. On va le voir casser parce que la vaccination va bien.»

À voir aussi