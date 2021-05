Un propriétaire de pharmacie accusé d'agression sexuelle

Le propriétaire de deux pharmacies affiliées à la bannière Jean Coutu a comparu, lundi matin, au palais de justice de Québec pour y être accusé d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle à l’égard d’une personne d’âge mineur.

Selon les informations obtenues par le Journal, les faits reprochés au pharmacien Jacques Raymond, propriétaire de deux succursales à Beauport, se seraient produits dans un des commerces en avril de 1991, à l’égard d’une présumée victime âgée de 16 ans.

Le 23 avril dernier, l’homme âgé de 76 ans a été arrêté à la suite de l’émission d’un mandat visé puis, il a été libéré sous promesse de comparaître.

Lundi, il était représenté par avocate Me Myriam Tabet et son dossier a été reporté au 30 juillet en accord avec le poursuivant, Me Louis-Philippe Desjardins.

D’ici là, il lui a été interdit d’entrer en contact avec la plaignante ou encore de se trouver à son adresse.