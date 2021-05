Un rôle de négligé qui plaît au CH

Josh Anderson a déjà campé dans le rôle de négligé lorsqu’il portait l’uniforme des Blue Jackets de Columbus et il est excité d’être à nouveau dans cette position avec le Canadien de Montréal, en vue de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

L’ailier du Tricolore était un membre de l’organisation qui avait éliminé le Lightning de Tampa Bay en quatre parties, en 2019, après que la formation de la Floride eut aisément terminé au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J’adore ça, a dit Anderson à propos de ce statut de négligé, lundi en vidéoconférence, après une séance d’entraînement hors-glace. J’adore ça, absolument. J’ai hâte de commencer le premier match.»

«Évidemment, on jouait l’équipe numéro 1 comme Tampa et beaucoup de personnes [nous avaient éliminés] avant même que la série commence. Elles pensaient que ça allait être une série facile [pour Tampa]. Nous avons amorcé cette série avec un plan de match et nous l’avons exécuté.»

Nick Suzuki abondait dans le même sens à ce sujet, rappelant que le CH avait offert d’excellentes performances en début de saison lorsque l’équipe était complète. Il estime que l’actuelle période de préparation va donner un bon coup de main aux troupes.

«Peu de gens pensent que nous avons une chance, mais nous avons vu au début de la campagne à quel point nous pouvons bien jouer. Nous devons simplement être à notre meilleur au bon moment. Je pense que nous pouvons le faire. Je suis simplement excité de me lancer avec ce groupe.»

L’importance des unités spéciales

À propos de ce qui pourrait faire la différence, Anderson n’a pas hésité à parler des unités spéciales.

«Évidemment, les unités spéciales en séries éliminatoires sont un élément-clé. Il faut être prêts. Quand tu as un jeu de puissance, il faut avoir le plus d’opportunités de marquer possible, parce que ça peut changer le match si facilement. Il faut étudier les vidéos et trouver des endroits où se placer. Quand nous aurons des séquences en avantage numérique, nous serons prêts.»

«Il faut garder les choses simples dès le départ, a ajouté Suzuki à propos de cette facette du jeu. Nous voulons nous sentir bien et bien contrôler la rondelle. Gagner les mises au jeu sera important pour avoir du succès.»

Le premier duel de cette série aura lieu jeudi soir à Toronto et toutes les rencontres seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.