Un séisme d’une grande étendue

Le tremblement de terre de lundi matin ne passera pas à l’histoire pour sa magnitude, mais il s’est démarqué par son amplitude, alors qu’il a été ressenti dans presque tout le grand Montréal.

• À lire aussi: Tremblement de terre de magnitude 3,9 près de l'Épiphanie

Fiona Ann Darbyshire

Sismologue

« Les séismes mineurs dans la vallée du Saint-Laurent ne sont pas rares, mais celui-ci avait une étendue plus grande que la moyenne », a expliqué la sismologue Fiona Ann Darbyshire, qui compare la secousse de 3,9 sur l’échelle de Richter au vrombissement d’un camion.

Le choc a cependant été un peu plus intense dans Lanaudière et plus particulièrement à L’Épiphanie, à quelques kilomètres de l’épicentre.

« J’étais au lit quand c’est arrivé et j’ai entendu un gros boum qui m’a réveillé. Ça a tremblé pendant un bon 5-6 secondes », a relaté le maire de la ville, Steve Plante, qui se réjouit par ailleurs que l’on ne déplore aucun dommage matériel.

« En bas d’une magnitude de 5, c’est bien rare qu’il y ait des dommages », a poursuivi Mme Darbyshire, professeure au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM.

Séismes historiques

Ce niveau est très rarement atteint dans un endroit comme le Québec, qui ne se situe pas à la jonction de plaques tectoniques, contrairement à la Californie ou au Japon.

« Il y a des séismes de plus de 6 de temps en temps, mais c’est assez rare », a assuré Mme Darbyshire, en faisant référence au tremblement de terre de 1732 à Montréal, qui avait détruit des centaines de bâtiments.

Dans l’histoire récente, le fameux séisme de novembre 1988 au Saguenay avait atteint 6,2 en magnitude, sans pour autant engendrer de bris matériels importants.

Pas plus qu’avant

Ce genre de catastrophes naturelles ne sera pas plus fréquent à l’avenir, insiste Fiona Ann Darbyshire, convaincue que l’humain n’a aucun impact sur l’activité sismique.

« Quand on regarde les bilans chaque année, on s’aperçoit qu’il n’y en a pas plus qu’avant, a-t-elle noté. Je pense seulement qu’on entend plus parler des petits séismes à cause des réseaux sociaux ».