Un sixième mois record pour les constructions résidentielles au Québec

Le nombre de mises en chantier a continué d’augmenter au Québec en avril, enregistrant un sixième mois de hausse consécutive, d’après les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Près de 5730 constructions résidentielles ont ainsi commencé au cours du mois écoulé dans les centres urbains de plus de 10 000 habitants, représentant une croissance de 38 % par rapport à avril 2019 (aucune donnée n’a été recensée en 2020 en raison de la pandémie et de l’arrêt des chantiers).

«Preuve que nous venons de connaître un autre mois exceptionnel, il s’agit d’un sommet pour un mois d’avril», a précisé lundi par voie de communiqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Au total, 947 maisons individuelles ont été construites dans la province, soit 64 % de plus qu’en avril 2019 et 4783 logements collectifs sont sortis de terre (+34 %).

«Malgré un regain de la construction de maisons individuelles depuis quelques mois, celle-ci continue de représenter moins d’une nouvelle habitation sur cinq à l’échelle de la province», a souligné l’APCHQ.

Les six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont connu une hausse significative de la construction résidentielle, celle de Saguenay arrivant en tête avec une croissance de 177 %.

Les RMR de Sherbrooke et de Québec ont également enregistré une forte augmentation de 93 % et 83 % respectivement, suivies par Gatineau (+44 %), Montréal (+35 %) et enfin Trois-Rivières (+31 %).

Une tendance qui devrait donc se poursuivre les prochains mois, avec une progression de 42 % envisagée au Québec par rapport à la dernière année.