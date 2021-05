Une appellation protégée envisagée pour la poutine

Le Conseil des industriels laitiers du Québec souhaite que la poutine et son fromage obtiennent une appellation protégée afin de la commercialiser à l’international.

Le Conseil des industriels laitiers du Québec voudrait ainsi créer une structure, peut-être un organisme à but non lucratif, qui tentera d’avoir l’appellation au Québec et au Canada avant qu’un autre pays ne s’approprie la poutine.

Une fois le sceau accordé, le Québec pourrait alors commercialiser ses fameux produits à l’échelle mondiale.

Mais obtenir une appellation protégée n’est pas simple, le processus pouvant prendre des années.

L’industrie laitière est toutefois persuadée que la poutine a un potentiel qui mérite de sortir des frontières du Québec.

L’appellation protégée existe déjà pour des produits comme les noix de Grenoble, le bœuf de Kobe ou encore le café de Colombie.