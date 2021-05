We Are The World: un des «plus grands défis» de Damien Robitaille

Pour souligner sa 200e reprise d’un grand succès populaire depuis le début de la pandémie, Damien Robitaille s’est attaqué à du costaud : réenregistrer la chanson We Are The World en personnifiant vingt et un des interprètes de cet hymne pour l’Afrique sorti en 1985.

« C’est un de mes plus grands défis », a convenu Damien Robitaille, lundi, au lendemain de la mise en ligne du clip.

À peu près toutes les vedettes de l’époque ayant pris part au projet y sont : de Lionel Richie à Michael Jackson, en passant par Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles et Kenny Rogers.

Même s’il a pris soin d’imiter le mieux possible la voix de chaque personnage, ce n’est pas la portion musicale qui a donné le plus de fil à retordre à Damien Robitaille.

« Ça m’a demandé énormément de temps de montage et de planification pour les costumes. Normalement, ça me prend une journée pour enregistrer une chanson. Pour We Are The World, il m’en a fallu quatre », dit celui qui a même rasé sa moustache en cours de route afin de mieux représenter certaines vedettes de la chanson.

Rassembleur

Pourquoi avoir choisi We Are The World ? « Parce qu’il fallait faire quelque chose de spécial pour la 200e », répond simplement celui qui voulait un titre rassembleur dans la lignée de Bohemian Rhapsody et Hey Jude, qu’il avait déjà faites.

« En outre, des 21 chanteurs, il y en a au moins la moitié dont j’avais déjà fait une chanson », précise-t-il.

Durant l’enregistrement, Damien Robitaille dit avoir eu une pensée pour André-Philippe Gagnon, qui s’était rendu célèbre en imitant les voix de la chanson au Tonight Show de Johnny Carson, quelques mois après la parution de la version originale, en 1985.

Les reprises vont le suivre sur scène

Même si les salles de spectacles rouvrent tranquillement leurs portes, Damien Robitaille ne compte pas arrêter ses reprises en ligne. « J’aime trop ça et le public en demande.

« Ce qui m’accroche, c’est que ça touche les gens et je me sens utile. »

Par contre, il ne promet plus d’en livrer une par jour. « Je veux me mettre moins de pression. Je vais en faire quand le désir sera là. »

Il assure qu’il en fera aussi sur scène. Ne pas en faire durant ses concerts, « ce serait une catastrophe », rigole le chanteur.