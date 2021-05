Airmedic investit, les tarifs augmentent

La compagnie Airmedic a beaucoup investi dans les dernières années pour améliorer ses installations et son service. Elle doit augmenter ses prix au fil des années et pour ceux et celles qui étaient membres au tout début, la bouchée est particulièrement grosse à avaler.

À sa création en 2002 en tant qu'organisme à but non lucratif (OBNL), Airmedic comptait 28 membres ou groupes au Québec. Le tarif annuel pour ceux-ci était de 75 $, un montant qui avait été maintenu jusqu'à présent pour eux. À partir de cet été, ils paieront 180 $, comme tous les autres membres.

«On aurait dû voir venir la chose de manière graduelle», a avoué le directeur des communications et des relations gouvernementales chez Airmedic, Jean-Patrick Laflamme, mardi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L'entreprise reconnaît que l'augmentation est substantielle, mais l'achat d'équipement, l'ajout de personnel et l'augmentation de la couverture territoriale ne lui donnaient pas le choix.

«Depuis 2012, il y a eu l'achat de trois hélicoptères, six avions qui se sont ajoutés à la flotte, la construction d'un hangar, la mise à niveau du hangar de Saint-Honoré, la construction d'un hangar à la Romaine...», a détaillé M. Laflamme.

Les autres membres ont aussi dû encaisser des augmentations. L'adhésion annuelle était de 120 $ il y a quelques années.

À la ZEC Martin-Valin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on a décidé d'offrir la protection annuelle aux 65 000 personnes qui fréquentent le territoire. Là-bas aussi, une hausse de presque 50 % du prix est notée.

«C'est délicat parce que de le retirer, ce serait de dire qu'on met la sécurité des gens sur notre territoire de côté, alors c'est déchirant comme choix», a expliqué la directrice de la ZEC Martin-Valin, Marie-Josée Savard.

Le service est apprécié de la clientèle. Plusieurs clients téléphonent d'ailleurs pour s'informer de la protection qu'ils offrent.

La direction de la ZEC est à la recherche de partenaires avec qui partager la facture, comme des entreprises forestières ou touristiques.

Ainsi, les coûts seraient moindres et encore plus de personnes pourraient en bénéficier.