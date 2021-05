Cédric Desruisseaux donne la victoire aux Islanders

Si les Islanders de Charlottetown voulaient se servir du premier match de la série demi-finale face aux Tigres de Victoriaville pour démontrer qu’ils n’ont pas terminé au premier rang du classement général de la LHJMQ par défaut, c’est réussi.

Disputant un quatrième match seulement en un peu plus d’un mois, la troupe de Jim Hulton a mis du temps à se mettre en marche mardi mais ont retrouvé ses repères petit à petit pour finalement l’emporter au compte de 5-4 en prolongation dans un match chaudement disputé qui se voulait le premier entre une équipe du Québec et des Maritimes, cette saison.

C’est d’ailleurs l’ancien choix de première ronde des Tigres en 2016, et natif de Warwick, Cédric Desruisseaux qui a mis fin au débat en prolongation.

Le meilleur pointeur du circuit en saison régulière a décoché un tir précis dans la lucarne alors que Shawn Element regardait le tout depuis le banc des pénalités, après avoir été chassé pour une mise en échec par-derrière.

« C’est notre objectif de montrer à tout le monde qu’on n’a pas fini premier au classement pour rien. Oui, on a joué contre les deux mêmes équipes en saison mais ce n’était pas notre choix. On va prendre cette série pour montrer aux gens qu’on n’est pas une équipe qui est capable de battre seulement les deux mêmes équipes », a mentionné l’attaquant de 20 ans.

MATCH SERRÉ

Malgré un début de match chancelant, les Islanders ont pris les devants grâce à la générosité du gardien Nikolas Hurtubise qui, en tentant de contrôler un dégagement de Noah Laaouan, a fait dévier le disque entre ses jambes, puis dans le filet.

Le reste de la première période a été l’histoire de 46 secondes lors desquelles les deux équipes se sont échangé trois buts, deux par les Tigres et un par les Islanders.

De plus en plus convaincants au fur et à mesure que la rencontre avançait, les représentants de l’Île-du-Prince-Édouard croyaient bien en avoir assez fait pour se sauver avec le premier match de la série mais, à 4-3 Charlottetown avec un peu plus d’une minute à faire au match, Alex Beaucage a envoyé tout le monde en prolongation grâce à son quatrième des séries.

« Ça va être une bonne série, une grosse bagarre, a mentionné l’entraîneur-chef des Tigres, Carl Malette. On sort d’une série émotive contre l’Armada et j’ai senti que l’émotion n’était pas aussi élevée de notre côté aujourd’hui. »

Même s’il n’avait jamais affronté Charlottetown cette année, Malette a vu sur la patinoire mardi exactement ce à quoi il s’attendait de la meilleure équipe en saison régulière.

« Ce qu’on a vu ce soir, c’est ce à quoi on s’attendait. Maintenant, on l’a vu pour vrai. On va faire des ajustements et essayer de trouver un moyen de gagner le match no 2. »

DES SPECTATEURS EN FINALE ?

Par ailleurs, malgré le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement provincial mardi, la LHJMQ ne changera pas sa formule et le reste des séries sera présenté au Centre Vidéotron.

Le circuit Courteau s’est d’ailleurs informé auprès de la Santé publique afin de savoir quelles seraient les conditions pour que des partisans soient admis dans l’enceinte de l’amphithéâtre de Québec à partir du 28 mai.