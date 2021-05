Championnat de la PGA d’Amérique: Spieth affamé

Depuis août 2017, Jordan Spieth souhaite ajouter l’ultime morceau à son casse-tête des quatre titres du Grand Chelem. Celui du Championnat de la PGA d’Amérique qui lui a glissé quatre fois entre les doigts.

Montrant meilleure mine depuis cet hiver, le Texan de 27 ans a retrouvé ses repères. Il est arrivé à Kiawah Island fort d’un quatrième top 10 de suite grâce à sa performance à la Classique Byron Nelson le week-end dernier. Sa ronde initiale de 63 (-9), sa meilleure de la saison d’ailleurs, lui a permis de terminer au 9e rang.

Il lorgne donc le convoité trophée Wanamaker à sa 9e présence au Championnat de la PGA. Sans affirmer qu’il met toute son attention sur la réussite du Grand Chelem, il désire présenter du jeu solide comme il l’a fait depuis février.

« Si je peux livrer mes meilleures performances et tirer profit de ce parcours, je ne peux que demander une chance de gagner », a fait savoir celui qui a loupé des occasions en 2015 (2e) et 2019 (3e).

« Je souhaitais gagner le Masters en avril comme je ne l’avais jamais souhaité auparavant. C’est la même chose ici, a-t-il ajouté. Je veux vraiment le gagner. »

Spieth vise d’abord de bons résultats à l’aube des rondes du week-end. S’il y parvient, il tentera de se placer au cœur de la bataille au sommet du tableau principal.

S’il devait concrétiser ce scénario rêvé, il rejoindrait le sélect club des cinq golfeurs de l’histoire de l’ère moderne à avoir complété le fameux Grand Chelem en carrière : Gene Sarazen (1935), Ben Hogan (1953), Gary Player (1965), Jack Nicklaus (1966) et Tiger Woods (2000).

En 1930, avant l’arrivée du Masters, l’illustre Bobby Jones avait réussi l’exploit en une année, remportant les quatre titres amateurs et professionnels aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Pas de la tarte

Cette commande sera toutefois particulièrement difficile à accomplir, car Spieth éprouve certaines difficultés à dompter les parcours dessinés par l’architecte Pete Dye.

Celui-ci a créé l’Ocean Course de Kiawah Island.

« J’adore ses créations, mais je ne crois pas y avoir très bien joué, car elles exigent tant de patience. C’est mon problème. Il faut avoir de l’imagination autour des verts. Il y a des endroits très difficiles proposant une grande variété de coups possibles. »

De plus, Spieth ne figure certainement pas parmi les plus longs cogneurs. Sur un parcours de 7876 verges exigeant précision et assurance malgré les éléments, ce ne sera pas de la tarte. Surtout qu’il se relève de la COVID-19, chopée après le Masters.

Déclic

Depuis le début du mois de février, l’Américain a retrouvé son aplomb. Il semble avoir sorti la tête de l’eau, lui qui s’était embourbé dans un profond marasme, dégringolant dans toutes les colonnes de statistiques.

Grâce à une nette progression dans tous les aspects de son jeu, à commencer avec son fer droit, il a récupéré ses sensations et sa capacité à exécuter des coups sous pression. Des tops 5 à l’Omnium de Phoenix et au Pro-Am AT&T de Pebble Beach lui ont prouvé qu’il était sur la bonne voie.

Avec sa victoire à l’Omnium Valero du Texas à l’aube du Tournoi des Maîtres au début avril, il est revenu dans le cercle des vainqueurs du circuit de la PGA, alors qu’il s’y était absenté durant plus de trois ans.

S’il peut saupoudrer un peu de sa magie sur l’Ocean Course cette semaine comme lui seul sait le faire, Spieth pourrait entrer dans l’histoire.