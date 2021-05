Ligue Frontier: chasser la rouille pour Équipe Québec

La rouille est bien présente après quelques jours d’entraînement et deux matchs préparatoires pour Équipe Québec, mais la troupe de Patrick Scalabrini est motivée, elle prend tranquillement son erre d’aller dans l’État de New York et est même vaccinée à un peu plus d’une semaine de ses débuts dans la Ligue Frontier.

Tout roule rondement pour la formation québécoise depuis son arrivée au domicile des ValleyCats de Tri-City, où se déroule la première portion du camp d’entraînement avant le début de la saison, le 27 mai, face aux Grizzlies de Gateway.

« Nos joueurs sont arrivés sans avoir eu de problèmes aux douanes et on est accueilli par une organisation qui a beaucoup de classe. Je suis très excité de me retrouver de nouveau sur le terrain avec des joueurs professionnels. On apprend à se connaître et on a pu donner du vécu un peu à nos joueurs en situation de match. Ça nous permet de commencer nos évaluations avant d’entrer dans le cœur du camp.

« Nos joueurs qui étaient non vaccinés le sont maintenant à 100 %. Tout le monde est heureux, mais on prend soin de leur rappeler que ce n’est pas parce que tu es vacciné que tu es protégé de tout. On va continuer de faire attention », a souligné le gérant lors d’une vidéoconférence avec les médias québécois.

Une bonne impression

Après un an loin du baseball professionnel, Scalabrini a évidemment le sourire facile.

« Le site ici est fantastique. On se retrouve certainement dans l’un des plus beaux stades de la ligue. Il y avait environ 1000 spectateurs pour un match présaison plus ou moins structuré. Ça en dit long », s’est-il réjoui.

Le patron a maintenant 34 joueurs sous la main, dont les Québécois Sam Belisle-Springer, David Gauthier, David Glaude, Jonathan Lacroix, Dany Paradis-Giroux, Miguel Cienfuegos et Louis-Philippe Pelletier. Il est toutefois trop tôt pour évaluer qui décrochera une place avec l’équipe.

« On va leur donner à tous le temps de se faire valoir. Il y en a certains qui n’ont pas eu d’apparition au bâton ou au monticule depuis deux ans. Pour certains, la rouille est plus évidente que pour d’autres, donc on ne s’avancera pas là-dessus trop vite », a tranché Scalabrini, qui se dit jusqu’ici impressionné par le Canadien Dane Tofteland, réclamé la semaine dernière au repêchage de la ligue.

À l’aveugle

Pour le moment, il est difficile pour Scalabrini de se faire une véritable tête sur ce qu’il a entre les mains.

Comme mentionné dans Le Journal jeudi dernier, plusieurs joueurs d’expérience ont dû quitter pour le camp d’entraînement de leurs équipes nationales respectives.

C’est sans compter que Dalton Pompey et Daniel Procopio ont conclu des ententes dans le baseball affilié et que Jhalan Jackson ratera le début de la campagne.

« On va d’abord chasser la rouille. Comme je ne connais pas encore vraiment le calibre de la Frontier, j’ai beau étudier les alignements des autres équipes pour comparer avec ce que j’ai sous la main, mais ça reste très abstrait sur papier », a évalué Scalabrini.

Les trois jours à venir seront consacrés à des matchs préparatoires, face aux Wild Things et aux Black Sox à Washington (Ohio), ainsi que face aux Grizzlies à Gateway.

Un bel honneur pour Alexandre Bédard

À sa dernière saison à l’Université Southwestern Oklahoma State, Alexandre Bédard a fait les choses en grand, lui qui a non seulement été élu athlète de l’année à son institution, mais aussi joueur par excellence de sa conférence.

L’athlète de 23 ans de Lévis n’a pas eu son égal au sein de la Great American Conference, en division II de la NCAA.

En 164 apparitions au bâton, il a maintenu une moyenne de ,396, grâce à 65 coups sûrs.

Sa vitesse a bien servi la cause de son équipe, en ayant réussi 31 buts volés, en plus d’inscrire 57 points.

Utilisé dans le rôle de premier frappeur, il a même démontré qu’il pouvait faire preuve de puissance avec six coups de circuit et 37 points produits.

« Ça fait drôle parce que j’ai appris la nouvelle par Twitter. D’habitude, ça vient avec une cérémonie, mais le sentiment est le même. J’ai l’impression que ce sont les efforts des cinq dernières années qui sont récompensés. C’est aussi plaisant à voir pour ma famille, qui est loin de moi », s’est exprimé le voltigeur lors d’un entretien.

Pour Bédard, qui a par ailleurs terminé son stage junior au Québec avec les Diamants l’été dernier, sa solide performance lui permet de garder un pied dans la porte du programme qu’il a fièrement représenté.

« L’an passé, je frappais pour ,485 avant que la COVID ne vienne freiner la saison. Je voulais démontrer cette année que je pouvais reproduire mes performances.

« Le programme a vraiment aimé ce qu’il a vu de moi et on me donne même l’opportunité de revenir l’an prochain dans un rôle d’entraîneur. Ce serait aussi une belle occasion de faire ma maîtrise », a indiqué celui qui a complété son baccalauréat en marketing.

Chez les Capitales ?

Du coin de l’œil, Bédard observe par ailleurs ce qui se passe avec Équipe Québec, formée des joueurs des Capitales et des Aigles, dans la Ligue Frontier.

Il a bénéficié des enseignements de Patrick Scalabrini dans le cadre du programme Sport-études et aimerait bien le retrouver avec les Capitales dans un an.

« Je vais parler à Pat pour évaluer mes options. Je veux jouer au baseball cet été, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je pense que ce serait réaliste d’avoir une opportunité avec les Capitales l’an prochain. Ce serait tellement spécial de jouer chez les professionnels à Québec », salive le jeune homme.