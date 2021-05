COVID-19: Biscuits Leclerc ouvre son centre de vaccination cette semaine

La Capitale-Nationale ouvre cette semaine son premier centre de vaccination en entreprise chez Biscuits Leclerc, à Saint-Augustin-de-Desmaures. À terme, environ 2000 vaccins par semaine pourront y être administrés, accompagnés d’un biscuit pour s’assurer que les gens quittent avec le sourire.

Ce 10e centre de vaccination permettra encore une fois d’augmenter la capacité vaccinale régionale. Il permettra aussi de faciliter la vie des résidents de l’ouest de Québec qui n’auront plus à se diriger vers le centre-ville ou vers L’Ancienne-Lorette pour recevoir une dose.

Les premiers vaccins y seront administrés dans la journée de mardi, pour des employés de Biscuits Leclerc et ses partenaires, mais rapidement, la population générale y sera accueillie dans des installations qui n’ont rien à envier à celles des centres de vaccination de masse déjà ouverts à Québec.

Les rendez-vous seront offerts sur ClicSanté.

«On devait officiellement ouvrir à la population mardi le 25, mais on a pu ouvrir des plages déjà ce jeudi. Les dernières plages pour la semaine devraient être ouvertes en avant-midi. Cette semaine, c’est près de 1020 rendez-vous qui ont déjà été comblés par la population générale, des employés ou leur famille», explique Yves Légaré, vice-président ressources humaines du Groupe Biscuits Leclerc, en charge du centre de vaccination.

Vaccins et biscuits

À l’intérieur, les gens y seront accueillis dans l’imposant gymnase qui sert habituellement aux quelque 585 employés du groupe qui travaillent dans les deux immeubles de Biscuits Leclerc à Saint-Augustin.

Un circuit fermé y a été aménagé pour éviter les croisements avec les employés, assurant la sécurité de l’endroit. Frigos pour les vaccins, premiers soins, trois ilots de vaccination, tout a été pensé en collaboration avec le CIUSSS pour offrir à terme 2000 vaccins par semaine.

Les vaccins seront administrés par des professionnels d’une firme privée et la logistique sera assurée par des gens embauchés spécialement pour l’occasion.

Des employés de Leclerc pourraient aussi être appelés à collaborer de façon bénévole au bon fonctionnement des activités, qui représentent un investissement majeur pour l’entreprise. La direction n’a toutefois pas voulu chiffrer son engagement pour le moment.

«On a fait un grand bout de travail à mettre le site en place. Vous allez être bien reçu, on aime bien faire les choses, on va y travailler fort et on s’ajustera là où il le faudra, mais maintenant, il faut que vous veniez en grand nombre», lance à l’attention de la population le gestionnaire du site.

Et à la question qui brûle les lèvres, à savoir si les gens vaccinés quitteront aussi l’estomac un peu plus rempli, Yves Légaré avait une réponse toute préparée.

«On s’était dit que si la santé publique nous le permettait, on allait le faire. Et je confirme que la santé publique le permet», lance en riant le vice-président.

Un autre centre la semaine prochaine

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale indique que son deuxième pôle de vaccination en entreprise, celui d’iA Groupe Financier et ses partenaires, ouvrira ses portes la semaine prochaine. Cet autre centre sera situé au nouveau terminal de croisière du Port de Québec.

Cette autre infrastructure portera à 11 le nombre de sites ouverts dans les régions de Québec, Portneuf et Charlevoix.

Les gens peuvent déjà s’y inscrire par la plateforme ClicSanté.

