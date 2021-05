COVID-19: encore un bilan encourageant à Québec, avec 28 nouveaux cas

À quelques heures de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement Legault, la grande région de Québec présente encore une fois un bilan quotidien qui justifie de plus en plus des mesures d’assouplissements avec 28 nouveaux cas à Québec et 65 en Chaudière-Appalaches.

Dans la Capitale-Nationale, le bilan de mardi fait état de 28 nouveaux cas. Une légère augmentation en comparaison des 18 infections de lundi, mais un bilan franchement plus encourageant que ceux que présentait la région il y a quelques semaines à peine alors que l’on franchissait fréquemment la barre des 100 cas.

Autre bonne nouvelle, la région de Québec ne compte mardi aucun décès supplémentaire.

Et la situation dans les hôpitaux demeure encore une fois stable, poursuivant une lente descente vers des niveaux plus acceptables. On compte actuellement 50 personnes hospitalisées dans la région, une diminution de deux en 24 heures. De ce nombre, 9 patients sont toujours aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 17 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 3 (-)



Soins intensifs : 1 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 5 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 10 (+1)



Soins intensifs : 2 (-1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 22 (-1)



Soins intensifs : 6 (-1)

Stable sur la Rive-Sud

On observe aussi une légère hausse des nouveaux cas sur la Rive-Sud avec 65 nouvelles infections mardi. Ce nombre demeure malgré tout inférieur à la moyenne des cas quotidiens des dernières semaines, ce qui est en soi une bonne nouvelle.

On compte toutefois un décès supplémentaire dans la région de Chaudière-Appalaches, le total régional depuis le début de la pandémie passant à 340 morts.

Du côté des hôpitaux de Lévis et de Saint-Georges, on enregistre mardi une légère augmentation de 3 patients hospitalisés. Le total s’élève maintenant à 34 patients hospitalisés, dont 7 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 17 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 18 (-)



Soins intensifs : 7 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 9 (+2)



Soins intensifs : 0 (-)

La région de la Beauce continue d’améliorer sa situation encore mardi avec une autre réduction de son taux d’incidence du virus. Souvent au-delà de 550 cas actifs par 100 000 habitants ces dernières semaines, voilà que son taux de cas actifs a chuté mardi à 317,4.

Au sommet du palmarès des secteurs les plus touchés de la province il y a deux semaines à peine, voilà que la Beauce pointe aujourd’hui au 4e rang, derrière les MRC du Granit en Estrie, ainsi que des Basques et de Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent, toutes trois au-delà de la barre des 500 cas par 100 000.

549 cas au Québec

La province en entier continue de voir son bilan s’améliorer avec 549 cas enregistrés au bilan de mardi. On recense aussi 9 nouveaux décès au Québec.

Dans les hôpitaux, on passe sous la barre de 500 patients avec une baisse de 17 personnes hospitalisées. Au total, on compte 484 hospitalisations dans la province, donc 118 aux soins intensifs.

Le premier ministre doit présenter à 17h son plan de déconfinement pour la province. Selon des informations ayant déjà filtrées, on devrait annoncer la levée du couvre-feu et l’ouverture des terrasses dès le 28 mai prochain partout au Québec, excepté dans les zones toujours en mesure d’urgence.

