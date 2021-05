États-Unis : le Maryland supprime son hymne jugé raciste

WASHINGTON | Le Maryland a supprimé mardi l’hymne controversé de cet État du nord-est américain, dont les paroles étaient critiquées pour être favorables au Sud esclavagiste durant la guerre de Sécession.

Le gouverneur de l’État, le républicain Larry Hogan, a ratifié la loi d’abrogation qui avait été adoptée à une large majorité en mars par les élus.

«Nous abrogeons l’hymne de l’État qui est une relique de la Confédération», a-t-il expliqué lors de la cérémonie de signature. «Il est clairement obsolète et dépassé».

La chanson «Maryland, My Maryland», écrite pendant la guerre civile par un sympathisant de la cause confédérée, faisait notamment référence au «despote» Abraham Lincoln et traitait les soldats du Nord abolitionniste de «pourritures».

Le Maryland était un État esclavagiste, mais s’était rangé aux côtés de l’Union lors de la guerre de Sécession.

L’hymne avait été officiellement adopté en 1939, à une époque où la ségrégation raciale était en vigueur dans l’État, et les élus de cet État majoritairement démocrate tentaient régulièrement de l’abroger depuis plusieurs années.

Il était joué lors des cérémonies officielles, mais en raison de la controverse, les organisateurs de la célèbre course hippique des Preakness Stakes l’ont supprimé depuis l’édition 2020.

Les autorités n’ont pas encore choisi de chanson de remplacement, mais plusieurs projets sont à l’étude.

Cette décision intervient alors que les États-Unis se penchent depuis un an sur leur passé de racisme et de ségrégation, au milieu d’une vague de protestation historique contre les discriminations après plusieurs décès d’Afro-Américains tués par des policiers.