Il faut absolument annuler l’épreuve de langue!

Une grève de professeurs a ralenti la fin de session. Maintenant, il semblerait qu’il y en aurait une autre la semaine prochaine? Les étudiants peinent à réaliser leurs travaux finaux, mais l’épreuve uniforme de langue a toujours lieu le 26 mai prochain. Comment arriverons-nous à finir notre session?

À ce jour, presque 10 500 personnes ont signé une pétition qui demande l’annulation de l’épreuve uniforme de langue, sur le site Change.org. Des professeurs de littérature de plusieurs cégeps envoient des demandes d’annulation de l’épreuve au ministère de l’Éducation. Des personnes essaient de dénoncer la situation injuste qu’occasionnera la tenue de l’épreuve prochaine. Mais le ministère de l’Éducation ne réagit pas. Du moins, je n’ai pas entendu d'annonce de modifications concernant la tenue de l’épreuve (simplement qu’elle a été reportée au 26 mai).

Surcharge de travail

Étant moi-même étudiant au Cégep de Saint-Hyacinthe, j’ai de la difficulté à savoir si j’arriverai à terminer tous mes travaux, en plus de devoir réaliser l’épreuve. Et je n’ai que cinq cours. Imaginez les étudiants qui en ont plus!

L’épreuve, dans le contexte actuel, ne fait que causer un stress supplémentaire aux étudiants, comme l’année dernière. Je viens de terminer la rédaction de ma dissertation critique finale pour le cours de français 103, mais il faudrait que j’en écrive une autre lors de l’épreuve? La première ne suffit pas?

J’ai d’autres dissertations à faire dans mes autres cours, j’ai des travaux d’environ 1000 mots à faire, il y a des grèves de professeurs qui ralentissent la fin de session et qui provoquent un stress chez les étudiants, la fin de session est toute chamboulée et l’on obtient des nouvelles à la dernière minute. Je dois aussi travailler en plus de tout cela (et je n’ai pas de loyer à payer, certains élèves sont sûrement sur le point de faire un burnout!).

Ce n’est pas vraiment un environnement favorable à la réalisation de travaux finaux, et ce ne l’est surtout pas pour l’épreuve uniforme de langue. Imaginez, je ne sais pas encore de quelle façon seront repris les cours manqués lors de la grève du 11 au 13 mai. Et je ne sais toujours pas s’il va y avoir une deuxième grève!

Tricherie

Je demande une nouvelle fois que le ministère de l’Éducation annule l’épreuve uniforme de langue qui doit avoir lieu le 26 mai prochain.

La situation n’est pas favorable à cette épreuve: avant la pandémie, l’épreuve était hyper stricte, mais cette année, les élèves peuvent – et vont – tricher; elle a été annulée l’année dernière en raison de la pandémie, mais pas cette année; certains auront droit à Antidote, mais pas d’autres (pourquoi donner le droit à Antidote si l'un des buts de l’épreuve est de s’assurer de la qualité du français des élèves?); la situation sanitaire était une bonne raison pour l’annuler en 2020, mais pas en 2021?

Le ministère de l’Éducation a déjà annulé l’épreuve une fois, il pourrait le faire une deuxième fois.

Photo courtoisie

Jérémy Bélensky, Étudiant en littérature

Cégep de Saint-Hyacinthe