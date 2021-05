Inde: 127 personnes portées disparues en mer, à cause du cyclone Tauktae (Marine)

Bombay | Quelque 127 personnes étaient portées disparues mardi après le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Bombay, dans l'ouest de l'Inde, après le passage du cyclone Tauktae, a annoncé la Marine indienne dont deux navires et des hélicoptères aident aux recherches.

La barge qui transportait 273 personnes était partie à la dérive lundi, alors que des vents puissants s'abattaient sur la côte occidentale de l'Inde. Un total de 146 passagers ont pu être secourus dans des conditions de mer extrêmement difficiles, a précisé la Marine sur Twitter.

Les opérations de secours devaient se poursuivre toute la journée, a déclaré le ministère de la Défense, malgré des conditions maritimes compliquées par l'extrême violence de la tempête.

Tauktae, qui déjà fait au moins 20 morts et provoqué l'évacuation de près de 200 000 personnes, a touché terre lundi au Gujurat, sous la forme d'une tempête cyclonique extrêmement violente, avec des rafales atteignant 185 kilomètres à l'heure, selon le département météorologique indien.

La plus puissante tempête tropicale à frapper la région depuis des décennies a fait des victimes dans les États occidentaux de l'Inde, du Kerala, de Goa, du Maharashtra et du Gujarat, tandis que des vents d'une force redoutable emportaient les nombreuses habitations de fortune, déracinaient arbres et pylônes électriques.