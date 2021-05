La centrale de police livrée dans le respect des délais et du budget, promet Labeaume

La future centrale de police de Charlesbourg sera livrée dans le respect des budgets et des délais, a promis Régis Labeaume.

Accompagné du nouveau directeur du Service de police Denis Turcotte, le maire de Québec a procédé mardi à la première pelletée de terre du futur édifice de 14 500 mètres carrés situé à l’intersection de l’autoroute Laurentienne et du boulevard Louis-XIV.

«C’est quand même un jour historique pour les policiers et pour tous les citoyens de la ville de Québec, s’est-il félicité. Je suis extrêmement fier d’être ici aujourd’hui [mardi] et de voir enfin ce dossier-là décoller. Il a connu bien des péripéties. On y est. C’est parti.»

Le budget de 98,5 millions de dollars (101,5 M$ en incluant le terrain) sera respecté. Le futur édifice doit être livré en novembre 2023, a répété le maire.

Réorganisation policière

En parallèle, des travaux supplémentaires de décontamination ont récemment débuté à l’édifice F.X.-Drolet, dans Saint-Roch, pour accueillir la future cour municipale. Son inauguration est prévue pour le printemps 2023. Pour le moment, le coût total de la réorganisation policière est estimé à 124 millions de dollars, mais il faudra y ajouter d’autres sommes – pas encore précisées –, à cause, justement, de la décontamination en cours dans Saint-Roch.

Présente à l’annonce de mardi, Martine Fortier, présidente de la Fraternité des policiers, s’est réjouie du lancement des travaux. «On est contents, parce qu’il y a enfin une action concrète qui est posée, a-t-elle fait remarquer. Il y a eu plusieurs rebondissements dans la saga de la centrale. C’est un pas dans la bonne direction.»