Monsieur Legault, ne pensez pas aux tatas!

Tu gouvernes en fonction des tatas ou tu gouvernes en fonction des gens intelligents.

Ce soir, à 17 h, j’espère que monsieur Legault va gouverner en fonction de la deuxième catégorie de personnes.

Les Québécois qui sont majeurs et vaccinés, et qui ont une tête sur les épaules.

Prenez la question des rassemblements extérieurs.

Tu peux dire : « On ne permettra pas aux gens de souper avec des amis sur leur terrasse, sur leur balcon ou dans leur cour parce que des tatas vont organiser des partys, et une fois chaudailles, ils vont oublier de respecter la distanciation, vont se ramasser dans le salon et vont se lécher la face. »

Ou alors tu peux dire : « Oui, on va permettre aux gens de recevoir des amis à souper à l’extérieur, car on est sûr que la plupart des gens vont faire ça de façon responsable. »

C’est sûr qu’il va y avoir des tatas ! Des tatas, il y en a partout.

Mais un gouvernement doit-il gouverner en fonction des tatas ou en fonction des citoyens responsables ?

Faut-il interdire la vente des fours micro-ondes sous prétexte que deux bozos de Mooresville en Alabama risquent de se mettre la tête dedans après avoir sniffé de la colle à dentiers?

Faut-il interdire l’ouverture des terrasses parce qu’un vendeur de patates frites de Sainte-Pétronille va en profiter pour organiser un concours de limbo ?

Pourrait-on récolter les fruits de notre discipline?

Un moment donné, assez, c’est assez.

Ne craignez rien, je n’ai pas installé une affiche géante de Maxime Bernier au-dessus de mon lit, et je continue d’écrire LIBERTÉ au lieu de LIBARTÉ.

Mais un moment donné, faut pas devenir fou.

La vaccination s’accélère au Québec.

Le nombre d’hospitalisations baisse. Les deux flèches se croisent sur les graphiques.

Pourrait-on, s’il vous plaît, commencer à récolter les fruits de notre discipline ?

Sinon, comme Emmanuelle Latraverse l’écrivait dimanche, les gens vont se dire : « Ça donne quoi, se faire vacciner, si les mesures sont toujours aussi sévères ? »

La plupart des experts le disent : les risques de transmission de la COVID à l’extérieur sont de 0,1 %.

T’as plus de chances de voir un gars porter un polo Lacoste dans un rassemblement de Québec solidaire que d’attraper le virus dehors.

Je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait le droit de manger à une table de pique-nique dans un parc, mais pas dans notre cour ou sur la terrasse d’un resto.

La Dre Tam ne rigole pas

Au Canada, la responsable de la Santé publique, la Dre Teresa Tam, dit qu’on ne pourra recevoir des gens chez nous que lorsque 75 % des Canadiens auront reçu leurs deux doses de vaccin, soit quelque part en octobre si tout va bien.

Vraiment ? Sérieux ?

Devrons-nous porter un équipement de motoneige, avec des gants, des bottes et une visière ?

L’été, au Québec, dure moins longtemps que le discours de remerciement de Dave Morissette au gala Artis.

Si on doit encore se terrer pour une deuxième année, malgré la vaccination qui va bien, va falloir trouver un vaccin contre la dépression.