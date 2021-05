Mort de Joyce Echaquan: «un réel problème» face aux Attikameks

Au quatrième jour de l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, mardi, une infirmière a reconnu qu’il y avait un «réel problème» envers la communauté attikamek au centre hospitalier de Joliette.

Cet aveu intervient au lendemain de l’appel à l’honnêteté lancé par la coroner Géhane Kamel au personnel soignant qui témoigne au palais de justice de Trois-Rivières.

«J’ai espoir que quelqu’un finira par me regarder en face et me dira "oui, j’ai entendu des propos désobligeants à l’hôpital de Joliette"», avait-elle dit.

L’avocat qui représente la famille de Mme Echaquan a tenu à remercier cette employée pour sa franchise. Il a aussi dit que c’était grâce à ce type de témoignage qu’une réconciliation serait possible.

Par ailleurs, deux infirmières qui ont soigné Joyce Echaquan la veille et la journée de son décès ont témoigné ce mardi.

Il a été mentionné que la mère de famille aurait avoué avoir pris des médicaments dans sa pharmacie personnelle. Le personnel aurait présumé à ce moment-là qu’il s’agissait de narcotiques, sans poser davantage de questions.

Une infirmière a aussi expliqué que Mme Echaquan aurait demandé à recevoir de la médication et à être contentionnée.

Elle a ajouté qu’elle avait attaché la victime pendant près d’une heure la veille au soir de son décès et que cette dernière était beaucoup plus calme après ça.

Formation du personnel

Les membres de l’enquête publique ont aussi posé plusieurs questions au personnel sur la formation de trois heures sur l’histoire des Attikameks que tous les membres de l’hôpital ont reçue après le décès de Joyce Echaquan.

Plusieurs employés ont dit que ce n’était pas assez et qu’ils auraient aimé en savoir plus, savoir comment interagir avec un usager autochtone.

Ils ont expliqué que la formation n’aurait pas répondu à ce type de questions là.