Plus de 100 000 véhicules électriques sur les routes

Le Québec a officiellement dépassé le cap des 100 000 véhicules électriques (VÉ) et hybrides rechargeables sur les routes, a appris Le Journal.

Au 30 avril dernier, plus de 102 380 véhicules légers et 186 véhicules lourds électriques étaient immatriculés au Québec, pour un total de 102 566.

«Le chemin vers 2030 est bien entamé et nous sommes confiants de réussir notre transition énergétique en matière de transport », a salué Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Objectif 1,5 million

Dans son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), le gouvernement Legault vise 1,5 million de VÉ sur nos routes en 2030, soit environ 30 % du parc automobile.

« Les émissions provenant du secteur des transports devront s’inscrire nettement à la baisse si on veut atteindre nos objectifs climatiques. L’électrification est une des voies pour y arriver», a ajouté Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Pour y arriver, plus de 1,3 G$ pour l’électrification des véhicules légers et 225 M$ pour des programmes d’électrification des camions et des parcs de véhicules commerciaux sont mis sur la table.

« Je suis fier de la conscientisation des Québécoises et des Québécois à l’importance d’accorder une plus grande place à l’électrification des transports dans leur quotidien», a conclu François Bonnardel, ministre des Transports.