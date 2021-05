Préoccupé, Labeaume prévient que les travaux du tunnel seront «assez complexes»

Disposant de peu de détails sur les sorties nord et est du tunnel Québec-Lévis, Régis Labeaume se dit «préoccupé» et prévient le gouvernement Legault que les travaux seront «assez complexes».

C’est ce que le maire de Québec a convenu, mardi matin, en marge d’un point de presse, au lendemain de l’annonce des détails du futur troisième lien.

«Effectivement, il y a une sortie du côté est et pour eux (le gouvernement) ça sort sur Dufferin-Montmorency. Si vous me demandez exactement où ça sort, je ne le sais pas non plus. C’est bien délicat ces sorties-là et c’est assez complexe. C’est pas 90 degrés une sortie. Ça en prend large», a-t-il laissé tomber.

D’après lui, «ils ont dû faire des calculs. Ils ont dû faire des enquêtes d’achalandage, etc (...) Il y a beaucoup de travail à faire et ça ne se fera pas en deux temps trois mouvements. On ne connaît pas leurs intentions précises».

À ses yeux, la priorité est donc de «déterminer les issues des voies souterraines et de respecter les quartiers aux alentours. Ça adonne bien, je suis moi-même un citoyen de Saint-Roch. Ça me préoccupe un peu».

Des interrogations sur la sortie nord

Pour la sortie principale du tunnel - prévue sommairement dans le secteur d’ExpoCité -, le maire Labeaume s’est d’abord dit soulagé d’apprendre qu’elle sera située plus au nord que ce qui avait initialement filtré. «On voulait que ce soit au nord de la rivière Saint-Charles. C’était primordial. On ne voyait pas comment ça pouvait sortir au sud de la rivière Saint-Charles», a-t-il affirmé.

Cela dit, il a convenu qu’il reste beaucoup de travail reste à faire et a même laissé entendre qu’il «ne voit pas ça (la sortie)» sur les terrains précis d’ExpoCité.

D’autre part, le maire a insisté pour dire que l’ajout projeté d’une voie sur la 1ère Avenue doit être fait en harmonie avec la revitalisation projetée de cette artère qui traverse Limoilou et Charlesbourg. «Il y a un Métrobus (801) qui passe là et ça a l’air assez efficace. L’idée est (de savoir) comment investir pour que ce soit encore plus efficace, a-t-il signalé. Est-ce qu’on a là une voie réservée? Est-ce qu’on a là une voie dédiée? Est-ce que ce sera en axial, c’est-à-dire au centre? Est-ce que ce sera en latéral, sur chaque côté?».

Interrogé sur les raisons qu’ils l’ont poussé à quitter le point de presse de lundi après-midi avant sa fin, M. Labeaume a assuré qu’il ne fallait y voir aucun message politique. «On a averti tout le monde. C’était clair pour tout le monde (...) Ne voyez pas ce qui n’existe pas», a-t-il mentionné en répétant qu’il devait faire une importante déclaration sur le vivre-ensemble lors du conseil municipal de 17h.

