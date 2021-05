Quad à la pêche, pensez sécurité

Sans aucun doute, les véhicules de type quad ou côte à côte représentent une solution très intéressante pour vous véhiculer avec votre matériel, lorsque vous pratiquez la pêche. Il y a toutefois des règles de sécurité à respecter.

« Ces véhicules sont vraiment idéals pour se rendre pratiquer la pêche sur son plan d’eau favori. Il ne faut jamais oublier de porter des équipements obligatoires pour assurer sa sécurité d’expliquer le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad, monsieur Danny Gagnon. Malheureusement, la majorité des accidents se produisent dans ce type de lieu où il n’y a pas d’encadrement. Il faut bien comprendre que les risques au niveau de la surface et des conditions de roulement ne sont pas tous identifiés. C’est là que les équipements sont essentiels. »

En portant les équipements conseillés, vous allez éviter de vous blesser ou encore un de vos passagers.

« Il faut avoir un casque conforme, une bonne protection visuelle, des vêtements à manches longues pour se protéger contre les éraflures par les branches et une bonne paire de chaussures qui recouvrent le mollet. Qu’importe où l’on circule en quad, ces règles sont les mêmes. »

RESPECTER SON VÉHICULE

Il est très agréable de conduire un quad en pleine forêt, en transportant toutes nos choses sauf qu’il faut apprendre à respecter les capacités de ce dernier. « Il faut toujours respecter la charge de ce que l’on va tracter ou placer dans et sur le véhicule. On peut tirer des chaloupes. D’autres vont placer des pirogues sur le dessus de leur véhicule, grâce à un support qu’ils vont installer sur le quad. C’est là que la connaissance de votre véhicule doit être au maximum et, comme conducteur, il faut anticiper les réactions de son quad dans toutes les circonstances. »

Circuler dans la nature implique aussi des responsabilités.

« Traverser un ruisseau à gué est interdit. Il faut respecter les sentiers aménagés par les responsables du site. Que se soit une zec, une réserve faunique ou un pourvoyeur, il ne faut surtout pas se promener partout, écraser la végétation et briser notre milieu naturel. Tous ces gens ont énormément de respect pour les milieux naturels. Ils méritent que tous les efforts qu’ils ont déployés ne soient pas anéantis. »

Questionné à savoir vers quel modèle il portait sa préférence, l’expert nous a répondu ce qui suit : « Le côte à côte est très intéressant parce qu’il est plus stable et il possède une benne arrière où on peut charger nos équipements pour circuler. Cela n’empêche pas le quad traditionnel d’avoir sa place dans ce type d’activité. Dans son cas, il faut bien prendre soin d’attacher ses équipements pour ne rien perdre en chemin et risquer de casser sa canne. » Il a conclu en expliquant que lorsque l’on circule en forêt, il peut y avoir des montées et des descentes parfois abruptes, de là l’importance de porter des équipements de sécurité. Sur les 24 décès enregistrés l’an dernier, 18 avaient pour cause un traumatisme crânien.

POUR FAIRE DU QUAD

N’oubliez pas que pour pratiquer le quad au Québec, vous devez répondre à certaines exigences.

L’âge minimal pour conduire est 16 ans. Pour les conducteurs de 16 et 17 ans, ils doivent obligatoirement obtenir un certificat d’aptitude, délivré par la Fédération québécoise des clubs quad. Lors de vos déplacements, si vous traversez un chemin public, vous devez posséder un permis de conduire en règle. Les permis de cyclomoteur, de tracteur de ferme ou d’apprenti conducteur sont acceptés. Les gens qui utilisent ce type de permis doivent être accompagnés d’une personne ayant un permis de conduire en règle.

LES PLUS ÂGÉS

Même si l’on a accumulé de l’expérience au fil des ans, il est bon de se rafraîchir la mémoire, surtout en début de saison. La Fédération offre des cours de conduite aux amateurs qui le désirent, via son réseau de formateurs accrédités qui se trouvent un peu partout au Québec. Un VTT ou un côte à côte peut avoir des réactions imprévisibles dans certaines situations. On peut apprendre à les appréhender et à les contrôler en suivant une formation. En suivant un de ces cours, vous allez faire d’autres découvertes qui peuvent s’avérer surprenantes parfois. Ne serait-ce que pour votre sécurité, il est bon de suivre cette formation. Pour en savoir plus :

www.fqcq.qc.ca