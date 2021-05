Rupture possible entre Gustav Olofsson et le CH

La saison du Rocket de Laval étant terminée, le défenseur suédois Gustav Olofsson rentre à la maison. Nouveau papa, le temps est venu pour lui de retrouver sa fiancée et le bébé, si bien qu’il ne se joindra pas à l’équipe de substituts en vue des séries éliminatoires du Canadien de Montréal.

• À lire aussi: Shea Weber répond présent à l'entraînement

• À lire aussi: Des minutes dans le corps pour Carey Price et Brendan Gallagher

«C’est une décision mutuelle», a affirmé Olofsson, mardi, à propos du fait de ne pas se joindre au groupe appelé «Black Aces».

Âgé de 26 ans, Olofsson a déjà joué 59 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), soit 56 avec le Wild du Minnesota il y a quelques années, puis trois avec le Canadien en 2019-2020. Or, le Suédois pourrait très bien se tourner vers une autre organisation, l’an prochain, ou peut-être même retourner dans son pays natal.

«Le défi suivant pour moi est de trouver un endroit où je cadrerai bien pour l’an prochain, a noté Olofsson, en toute honnêteté, lors du bilan de saison du Rocket. J’aimerais évidemment revenir dans la LNH et je regarde vers cet objectif. Je suis ouvert à tout. J’ai aimé ma progression des dernières années et le fait de revenir dans le même environnement, ç’a aide à créer une relation avec l’organisation et c’est bon pour la confiance, mais on va voir.»

Ylonen, Leskinen et McNiven parmi les réservistes

Le défenseur finlandais Otto Leskinen en est un autre qui s’interroge sur son futur avec l’organisation du Canadien. Pour le moment, il rejoindra toutefois l’équipe de réservistes en prévision des séries de la LNH, tout comme l’attaquant Jesse Ylonen et le gardien Michael McNiven, entre autres. Logiquement, le Québécois Alex Belzile devrait aussi y être, de même que Xavier Ouellet.

Du lot, Ylonen voit son avenir avec le CH avec beaucoup plus d’optimisme, lui qui a vécu son baptême de la LNH, le 12 mai dernier, face aux Oilers d’Edmonton.

«Mon objectif est de jouer pour le Canadien et maintenant que j’ai joué une première partie, je veux jouer encore plus de matchs là-bas», a-t-il indiqué.

Quant à ses chances de percer la formation du Canadien, en 2021-2022, Ylonen a estimé que «ce n’est pas impossible».