Saisie de 400 kg de cocaïne lors d'une opération internationale au Kosovo (police italienne)

Rome | La police italienne a annoncé mardi la saisie au Kosovo de plus de 400 kg de cocaïne d'une valeur de plus de 100 millions d'euros au cours d'une opération internationale impliquant les polices italienne, albanaise et kosovare.

La drogue a été découverte dans le port de Gioia Tauro, en Calabre, dans le sud de l'Italie, à l'aide d'un scanner. Elle se trouvait dans un conteneur provenant du Brésil et dont la destination finale était une entreprise à Lipjan, au Kosovo, selon un communiqué de la police italienne.

Le parquet italien en charge de l'enquête a alors décidé «une livraison internationale contrôlée» et a fait suivre le conteneur jusqu'à sa destination finale avec l'aide des parquets d'Albanie et du Kosovo, selon la même source.

Après avoir suivi le conteneur durant tout son trajet, les trois polices sont intervenues lundi soir et «ont saisi 400 paquets de cocaïne pure, d'un poids de 400 kg, cachés dans des colis contenant officiellement du poulet», précise le communiqué.

Vingt-cinq personnes, ouvriers, employés, chauffeurs, de l'entreprise destinataire du conteneur ont été interpellées, dont sept ont été placées en détention pour trafic de drogue international, ajoute le communiqué.

«La drogue, si elle avait été vendue au détail sur le marché européen, aurait permis à la criminalité organisée de gagner plus de 100 millions d'euros», souligne la police italienne.