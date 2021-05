Un grand défi au service des jeunes

Aux grands maux, les grands moyens, selon le dicton. Pour Luc Richer, de Motivaction Jeunesse, l’expression prendra toute sa forme du 26 au 30 mai dans le cadre de la deuxième édition de son Défi 55, qui vise à relancer la pratique du sport chez les jeunes qui sont éprouvés par le confinement.

Pendant cinq jours, l’homme de 55 ans, qui besogne auprès des jeunes depuis 30 ans, parcourra 55 km à la marche, puis 110 à la course et 555 en vélo, soit 55 fois le tour de la rivière Saint-Charles.

Ce défi sportif va bien plus loin que la simple expérience personnelle. À travers l’effort, l’intervenant social entend amasser pas moins de 55 000 $, une somme qui sera entièrement investie dans la relance du sport chez les jeunes, en septembre.

« On est avec des jeunes au quotidien et on en vit pas à peu près des problèmes d’angoisse et de sédentarité, encore plus depuis les mesures de confinement. On s’en va toutefois vers le meilleur et le message qu’on veut lancer en est un d’espoir pour la jeunesse. Le timing est bon pour mobiliser les gens », signale Luc Richer.

Ambassadeurs et grand public

L’an dernier, dans les premiers mois de la pandémie, Luc Richer et Motivaction Jeunesse avaient lancé le Défi 55, mais de manière plus artisanale. Malgré les moyens du bord, l’organisme qui vient en aide aux jeunes d’ici et aux immigrants en difficulté depuis 22 ans avait amassé 20 000 $ en invitant tout un chacun à se greffer au défi en faisant des dons.

Cette fois, l’homme d’action souhaite que son défi rayonne davantage grâce à l’implication de nombreux ambassadeurs, dont l’ancien boxeur Éric Martel-Bahoeli et d’anciens porte-couleurs du Rouge et Or football, qui incitent eux aussi la jeunesse à bouger.

« Il y aura mon défi personnel, le défi de la vingtaine d’ambassadeurs impliqués et les défis virtuels des gens du grand public qui veulent s’impliquer. »

« Si tu arrêtes le sport trop longtemps, c’est parfois difficile de reprendre. On ne vise pas à soutenir l’élite sportive, mais vraiment les jeunes qui ont moins les moyens de s’équiper pour bouger. Leur implication dans le sport favorisera ensuite leur niveau de concentration et leur réussite éducative », prône Luc Richer.

Investissements concrets

À environ deux semaines du lancement du Défi 55, la somme de 33 000 $ a déjà été amassée, signe que la cause du sport chez les jeunes touche la population de Québec.

Dans les prochains mois, Motivaction Jeunesse entreprendra une tournée des écoles affiliées à l’organisme pour évaluer les besoins de chaque élève concerné.

« Pour certains, il manque des souliers de course. Pour d’autres, ça pourrait être bien d’investir pour faire partie d’un club de vélo ou de course à pied. Il faut s’assurer de remettre les jeunes en action. Les jeunes n’ont pas tous des parents qui ont les moyens de les inscrire dans des grandes ligues. On va leur acheter du matériel et leur offrir une programmation diversifiée », promet Luc Richer.

Donner l’exemple

Le sportif devant l’éternel aurait bien pu faire ses démarches dans son bureau et dénicher du financement. Rien de tel, toutefois, que de suer lui-même à grosses gouttes pendant cinq jours pour montrer aux jeunes les bienfaits du sport.

« Pour être intervenant auprès des jeunes, tu dois montrer l’exemple. Le fait de vivre dans l’action me fait triper encore plus sur notre mission. Le sport est un mode de vie pour moi et tant mieux si je peux entraîner des gens dans le sillon », s’exprime Luc Richer.

Les inscriptions pour contribuer au Défi 55 peuvent se faire en ligne à l’adresse motivactionjeunesse.com.