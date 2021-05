Une page importante se tourne chez le Laser de l’école secondaire Les Sentiers

Impliqué depuis 1988 comme coordonnateur offensif au départ, le responsable du programme de football et entraîneur-chef de la formation juvénile Simon Bégin quitte après une association de 33 ans. Il a pris les commandes du programme en 1997 après le départ de Jacques Rioux.

«Ça mijotait depuis longtemps, mais j’attendais de trouver des successeurs, souligne-t-il. En Jean-François Côté et Simon Maranda, deux gars bien établis dans l’école, nous avons trouvé les bonnes personnes pour s’occuper du programme. La structure est solide et je suis confiant que ça va bien aller. Ce n’est pas parfait, mais la machine marche bien.»

Quant à Guillaume Boulay, il prendra les commandes de l’équipe juvénile et sensiblement le même personnel d’entraîneurs sera de retour.

Bégin a vécu toute l’évolution de ce programme qui a trouvé sa niche au sein de la Division 2 après avoir aspiré à rivaliser avec les équipes de Division 1 à un moment donné. «En 1988 quand je suis arrivé, je ne savais pas où était l’école et j’avais un petit papier pour m’indiquer les directions, rappelle-t-il avec le sourire. J’ai coaché toute l’année et nous avions disputé une seule partie, mangeant une volée contre Saint-Jean-Eudes.»

L’année suivante, le Laser a intégré le circuit et pouvait miser sur des joueurs comme Pascal Chéron qui a connu une longue carrière dans la LCF; André Trudel et Philippe White qui ont excellé dans les rangs universitaires et goûté aux pros. Pierre Lavertu qui fut le premier choix de la LCF en 2014 a aussi disputé son football scolaire avec le Laser.

«À partir de ce moment, les championnats se sont alignés, indique Bégin qui dirigeait depuis quelques années les fils de ses anciens joueurs. Il y a eu des saisons plus difficiles, mais ce fut très, très bon dans l’ensemble comme le démontre nos dix championnats régionaux et notre Bol d’Or en 1993. Quand nous avions battu le Collège Notre-Dame, ils se demandaient d’où l’on venait. Je pense qu’on les avait surpris.»

Moments précieux

Au-delà des bannières, Bégin conserve de précieux souvenirs qui sont remontés à la surface au moment d’annoncer son départ. «Je me souviendrai toujours des petites victoires avec des jeunes plus difficiles, exprime-t-il. Depuis mon annonce, je reçois de nombreux messages d’anciens qui se souviennent de moments bien précis et qui me disent que j’ai fait une différence dans leur vie.»

Après deux années difficiles à ses débuts comme entraîneur-chef en 1997, Bégin a amorcé un virage avec l’aide de quelques collaborateurs. «Ce n’était pas évident parce qu’on devait s’organiser, souligne celui qui a accepté pendant plusieurs années une tâche réduite d’enseignant et un salaire moindre afin de pouvoir consacrer plus de temps au programme de football. C’était un défi à chaque année. Contrairement au Programme d’études intermédiaire qui représente les couleurs de l’école comme le football, nous n’avions pas le même soutien. Notre vestiaire est dans le fond d’un garage pas trop chauffé.»

«C’était notre réalité, on a fait avec et on s’est débrouillé, de poursuivre Bégin qui quittera aussi son poste d’enseignant en mathématiques au terme de la présente année scolaire et retournera dans sa Beauce natale. C’était encore plus valorisant quand on battait des programmes qui avaient plus de ressources. La mise sur pied de la Fondation grâce à Yves Fiset qui nous a fait profiter de son expérience dans le milieu des affaires a permis de replacer la situation. Je me souviendrai toujours de notre premier Friday Night Lights avec la foule nombreuse et la construction du terrain synthétique.»