Une séquence importante pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto affrontent les Red Sox de Boston trois fois ces jours-ci, puis suivront des séries de quatre parties face aux Rays de Tampa Bay et de trois matchs contre les Yankees de New York. Voilà une séquence de 10 rencontres qui, d’ici le jeudi 27 mai, est forcément importante dans la lutte au classement de la section Est de l’Américaine.

Pour demeurer au cœur de la bataille, les Jays comptent notamment sur les exploits de Vladimir Guerrero fils depuis le début de la saison. Avant le premier match de la série face aux Red Sox, mardi soir, «Junior» totalisait déjà un total de 11 circuits en 39 parties et présentait une moyenne au bâton de ,319.

Mieux encore, au niveau de la statistique «présence plus puissance» (OPS), Guerrero fils vient au deuxième rang du baseball majeur derrière le seul et unique Mike Trout, des Angels de Los Angeles. C’est dire qu’en plus de se rendre assidûment sur les sentiers (NDLR: son taux de présence est de ,440), le jeune joueur des Blue Jays affiche une puissance lui permettant régulièrement d’avancer de plus d’un but chaque fois qu’il se présente au marbre.

«Il voit mieux les tirs et laisse davantage la balle voyager, décrivait récemment le gérant des Blue Jays Charlie Montoyo, à propos de Guerrero fils, tel que cité sur le site web de son équipe. C’est pourquoi il a de meilleures présences au bâton et qu’il frappe davantage au champ opposé. Il fait tellement du bon travail et c’est comme ça depuis le début de la saison.»

Dernier séjour à Dunedin

Les trois matchs contre les Red Sox ont lieu au domicile d’entraînement des Blue Jays, à Dunedin, en Floride. La série de quatre parties contre les Rays y sera aussi présentée, de vendredi à lundi.

Par la suite, la formation torontoise partira sur la route pour six rencontres, à commencer par une visite au Yankee Stadium. Au moment de rentrer à la maison, le 1er juin, les Jays se rendront par ailleurs à Buffalo, où les rénovations au Sahlen Field sont pratiquement complétées.

Il s’agit bien là d’un autre défi auquel font face les Blue Jays, cette saison. Ils n’ont pas ce domicile fixe et cet appui de leurs partisans réguliers, comme la plupart des autres équipes.

- Pour le match de mercredi, Ross Stripling (0-2) est le partant annoncé pour les Blue Jays tandis que les Red Sox doivent faire confiance à Garrett Richards (3-2).