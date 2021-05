Affaire Mario Monette: «J’entendais les cris, c’était évident»

Pierre Gamelin, le gendre de Mario Monette, a raconté les atrocités que le couple a fait subir à leurs six enfants.

Rappelons que le pasteur et sa femme ont infligé plusieurs sévices à leur progéniture pendant près d’un quart de siècle. Ils passeront désormais respectivement cinq et quatre ans derrière les barreaux, à la suite de leur jugement, mercredi.

M. Gamelin s’est exprimé à l’émission de Denis Lévesque, sur les ondes de LCN, en soirée. Il a vécu et entendu plusieurs histoires d’horreur lorsqu’il a commencé à fréquenter Mélanie, la plus vieille des enfants de la famille.

Celle qui est maintenant son épouse a témoigné en cour pendant deux jours et elle a mentionné que le bruit d’un bâton contre les fesses de ses frères et sœurs était un son familier.

«Moi quand je fréquentais ma femme... j’allais souvent chez elle, pendant 18 mois, et puis j’entendais ça presque à chaque fois que j’y allais et des fois c’était plusieurs fois par soirée. J’entendais ça, j’entendais les cris, c’était évident», a mentionné M. Gamelin.

Lorsque Pierre et Mélanie ont commencé à se voir à l’occasion à l’extérieur, la plus vieille des enfants courrait un danger si elle se faisait prendre. Un soir où Mélanie est partie rejoindre Pierre au parc, son père l’attendait armé de son bâton pour lui donner une leçon.

«Elle était juste venue me voir jouer au parc, c’était l’hiver, je jouais au hockey au parc. Elle était juste venue me voir une dizaine de minutes avec sa sœur Marie et puis il l’a su et il n’a pas apprécié», a raconté Pierre Gamelin.

En revenant de la maison, Mélanie aurait alors reçu une centaine de coups de bâton par son père.

Chasser le diable

La mentalité du paternel consistait à chasser Satan des enfants en les frappant avec une ceinture ou un bâton. Il mentionnait que c’était une technique prouvée.

«Il disait que c’était biblique, il était capable de démontrer par les écritures religieuses que si quelqu’un aime son enfant, il va le discipliner [...]. En fait, il fallait que ça fasse mal, il fallait que les enfants le sentent.»

Il mentionnait même que c’était le seul moyen pour chasser le diable.

«Quand tu te fais enseigner que la minute que l’enfant vient au monde, ce n’est pas l’enfant de Dieu, mais de Satan et du diable. Cet enfant-là, tu ne lui apprends pas à mentir, il va mentir de lui-même. C’est pour cette raison que ce n’est pas l’enfant de Dieu et pour éloigner Satan de l’enfant c’est avec la correction», a ajouté Pierre Gamelin.

Plusieurs bambins ont subi des blessures sous les coups de Mario Monette.

«Il y a avait une pouponnière à l’église et il y a avait même des femmes qui avaient vu des gales sur les fesses des enfants», a indiqué M. Gamelin.

Carole Van Houtte Monette aussi coupable

Pierre Gamelin a ajouté que la femme du pasteur était tout aussi coupable, peut-être même plus, parce qu’elle corrigeait les enfants de la même façon.

«En fait, elle l’a fait probablement même plus parce qu’elle était plus souvent avec les enfants que le père. Elle était consentante, elle le faisait elle aussi et ce n’était pas un problème. Il y a même eu un moment où elle donnait la correction aux enfants et lorsque le père arrivait à la maison, il donnait la même correction aux enfants, donc ils recevaient deux fois les coups pour le même comportement», a expliqué le gendre de Mario Monette.