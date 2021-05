La Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) a décerné récemment, lors de de la 23e remise de la Bourse Jeune Entreprise (BJE), le Prix de Jeune Entreprise de l’année à RoadLoft qui conçoit des produits innovants, abordables et écoresponsables à la fine pointe de la technologie permettant d’adapter des véhicules de tous les jours en véhicules adaptés pour le camping. Par ailleurs, le public a également récompensé GPHY avec son Prix Coup de cœur à GPHY qui a développé une plaque de recharge sans fil qui s’installe sous vos surfaces tout en permettant de recharger tous vos appareils électroniques simultanément. Cette remise 2021, présentée par Desjardins Entreprises en collaboration avec Siemens Mobilité Canada, avait pour but d’encourager et de mettre en lumière les jeunes entrepreneurs de la région de Québec. Sur les photos, de gauche à droite : Jean-Simon Campbell, président de la JCCQ; Marie-Katerine Allard, directrice Vente, services internationaux chez Desjardins Entreprises; Laurence Dufour, présidente de Roadloft (sur la photo du haut) et Anthony Blais, cofondateur de GPHY (sur la photo du bas) et Yves Desjardins-Siciliano, PDG Siemens Mobilité Canada.

Bourses Beneva

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) vient d’entamer un nouveau chapitre dans son partenariat avec La Capitale Assurance et services financiers avec un investissement de 200 000 $ sur deux ans de Beneva, entreprise née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, dans le soutien des étudiants athlètes de la province. Pour la 12e remise Programme de bourses Beneva 80 000 $ en bourses sont remis à 23 étudiants-athlètes émérites. J’ai retenu les récipiendaires suivants. Tout d’abord, de Lévis : Olivia Asselin, 17 ans en ski acrobatique (slopestyle) ; Thierry Ferland, 23 ans, et Lori-Ann Matte, 21 ans, en patinage artistique. De Neuville : Julien Cannicccioni, 18 ans, snowboard - freestyle. De Québec : Félix Morin, 17 ans, en baseball et de Lac-Beauport : Andréanne Langlois (photo) 28 ans, canoë-kayak de vitesse.

Du travail pour vous

Photo courtoisie

Vous êtes jeunes (âgés de 15 à 30 ans) et vous voulez vivre une aventure inoubliable cet été ? Le Pivot, centre communautaire de l’arrondissement Beauport, à Québec, a plusieurs postes à combler, subventionnés par le programme « emplois été Canada ». Les postes disponibles varient de spécialistes en arts visuels (projet bandes dessinées) à créateur de capsules Web (TikTok) en passant par coordonnateur aux événements culturels ; aide à l’entretien ; intervenant à la vie communautaire (volet distribution alimentaire) ; kinésiologue ; éducateur spécialisé (loisir adapté) et animateur à la Place éphémère. Intéressés ?

► Renseignements au 418 666-2371, ou postulez en écrivant à : cgignac@lepivot.org.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 19 mai 2016. Le vol EgyptAir 804, un Airbus A320, reliant Paris-Charles-de-Gaulle en France au Caire en Égypte, s’abîme en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord, dont un Canadien, ne laissant aucun survivant.

Anniversaires

Photo courtoisie

Andy Dépatie (photo), de Dépatie Stratégie Inc, 76 ans...Sam Smith, auteur-compositeur-interprète britannique, 29 ans...Georges St-Pierre, GSP, ex-champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et considéré comme l’un des plus grands combattants de MMA de toute l’histoire, 40 ans...Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et LCN, 51 ans...K.J. Choi, golfeur sud-coréen, 51 ans...Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 55 ans...Marc Bureau, ex-hockeyeur de la LNH, 55 ans...Louise-Josée Mondoux, ex-animatrice télé, 67 ans...Grace Jones, chanteuse et actrice, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 mai 2013 : Charles E. Guérette (photo), 81 ans, père de l’ex-conseillère municipale de la Ville de Québec, Anne Guérette... 2017 : Rich Buckler, 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics... 2016 : Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission 60 Minutes à CBS... 2015 : Happy Rockefeller, 88 ans, 2e dame des États-Unis (1974-1977) en tant qu’épouse du vice-président des États-Unis Nelson Rockefeller... 2014 : Franz-Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l’OSM, de 1967 à 1975... 2010 : Robert Laffont, 93 ans, éditeur français... 2006 : Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers... 1994 : Jacqueline Kennedy Onassis, 64 ans... 1935 : Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d’Arabie.