Déconfinement: voici le calendrier du retour à une vie un peu plus normale

Depuis mars 2020, votre vie a changé, et pour le pire : confinement, couvre-feu, solitude, école à distance, sport interdit, port du masque à l’intérieur. Mais avec l’été, et la vaccination, l’espoir renaît, et vous retrouverez votre liberté, à petits pas. Dès la fin mai, le couvre-feu sera levé et les rassemblements extérieurs seront permis, puis les rassemblements intérieurs seront autorisés lorsque la couverture vaccinale sera plus élevée. Voici le calendrier de déconfinement du gouvernement du Québec.

28 MAI

Retrait du couvre-feu

Ouverture des terrasses extérieures des restos

- Zones rouges et orange : 2 adultes avec enfants mineurs de résidences différentes ou les mêmes occupants d’une résidence par table.

- Zone jaune : Les occupants de deux résidences par table

- Maximum de 8 personnes de résidences différentes ou les occupants de deux résidences différentes, avec distanciation de deux mètres

11 JUIN

Ouverture des terrasses extérieures des bars

- Zone rouge et orange : 2 adultes de résidences différentes ou les occupants d’une même résidence par table

- Zone jaune : les occupants de deux résidences par table

- Zone rouge et orange : sports sans contacts

- Zone jaune : sports avec contacts brefs

25 JUIN

Ouvertures des camps de jour et de vacances

Jusqu’à 2500 personnes peuvent se réunir pour des activités et événements publics extérieurs, comme un festival ou un spectacle.

Les personnes qui vont avoir reçu un vaccin avec les deux doses vont pouvoir se visiter dans les maisons sans masque et sans distanciation

FIN AOÛT

Lorsque 75 % de la population aura deux doses de vaccin