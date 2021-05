Des problèmes de dépistage chez les Blues

Les Blues de St. Louis ont obtenu des résultats différents à plusieurs des tests de dépistage de la COVID-19 subis par leurs joueurs, semble-t-il.

C’est ce que l’équipe a annoncé mercredi, via une déclaration du directeur général Doug Armstrong.

«Nous avons découvert des écarts dans les résultats des tests de dépistage de nombreux joueurs. Nous sommes en contact et nous travaillons avec la Ligue nationale pour corriger ces écarts avec des tests supplémentaires. Nous espérons avoir plus d’informations plus tard en après-midi», a écrit le DG.

Un peu plus tôt dans la journée, le réseau Sportsnet a appris que des patineurs des Blues avaient obtenu des résultats positifs à leur test effectué mardi soir.

David Perron, Jake Walman et Nathan Walker étaient d’ailleurs les seuls athlètes dont le nom se trouvait sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19 mardi après-midi.

Mercredi soir, les Blues doivent disputer la deuxième partie de la série de premier tour qui les opposent à l’Avalanche du Colorado. Le club de Denver a remporté le premier affrontement au compte de 4 à 1.