Le bitcoin s’effondre de 30 %, lâché par la Chine et Elon Musk

Le bitcoin accélérait sa chute mercredi et a perdu jusqu’à 30 % de sa valeur avant de remonter un peu, après un rappel à l’ordre en Chine contre les cryptomonnaies plus tôt dans la journée et le volte-face d’Elon Musk la semaine dernière.

Vers 9 h 20, la principale cryptomonnaie s’effondrait de 23 % à 33 710 dollars, juste après s’être arrêtée à 30 016,83 dollars, très loin de son record de 64 869,78 dollars atteint le 14 avril. Il reste cependant supérieur à son niveau du début d’année.

