L’été pointe son nez, 30 degré à Montréal

Les Montréalais et les Gatinois auront droit à un avant-goût de l'été, mercredi, en raison du mercure qui doit frôler les 30 degrés au cours de la journée.

Environnement Canada prévoit de 27 à 29 degrés Celsius pour le sud-ouest de la province, voire 30 pour Montréal et certains secteurs de la Montérégie.

Cette montée de fièvre du thermomètre provoquera un humidex de 31 par endroits, comme pour hâter l’arrivée des grandes chaleurs estivales.

À Québec, en Beauce et en Estrie, on prévoit de 23 à 25 degrés, des températures légèrement au-dessus des normales saisonnières.

La température anormalement élevée pour la saison continuera à osciller entre 25 et 29 degrés jusqu’à samedi, tandis qu'une dépression amènera de la pluie et un mercure plus normal dès dimanche.