L’Océanic trace un bilan positif de sa dernière saison...dans les circonstances

RIMOUSKI | Huit jours après son élimination face aux Foreurs de Val-d’Or, l’organisation de l’Océanic de Rimouski a tracé un bilan somme toute positif de sa dernière saison, autant sur le plan hockey qu’administratif.

Évidemment, l’absence de spectateurs a affecté les résultats financiers de l’organisation. «Notre situation financière n’est pas précaire, mais elle n’est évidemment pas exceptionnelle non plus. Nous avons pu compter sur l’implication de nos partenaires financiers pour continuer d’offrir le même encadrement de qualité à nos jeunes que ce que nous avons toujours fait. Nous entendons profiter des prochaines années pour récupérer ce que nous avons perdu», a commenté le président de l’équipe, Alexandre Tanguay, qui se dit certain de voir les partisans revenir en grand nombre au Colisée Financière Sun Life dès que cela sera possible.

«Avec les nouvelles encourageantes transmises par le premier ministre François Legault mardi, nous avons commencé dès ce matin (mercredi) le renouvellement de nos abonnements de saison. Les amateurs de hockey ont tellement hâte de revenir voir jouer notre équipe. Je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau», a précisé le directeur administratif de l’équipe, Éric Boucher.

«Nous sommes à préparer nos animations. Nous allons offrir un événement à chaque rencontre», promet Alexandre Tanguay.

Un avenir prometteur sur la glace

Avec 22 joueurs de l’édition 2020-21 pouvant être de retour, sans oublier les espoirs déjà au sein de l’organisation et les nombreux choix au prochain repêchage, l’avenir s’annonce prometteur sur la glace. «Nous aurons deux choix de première ronde, deux en 2e et deux en 3e. Cela devrait nous donner des espoirs de premier plan, quand on pense qu’un gars comme Isaac Belliveau avait été sélectionné 24e et que Jacob Mathieu est un choix de 3e ronde. Malgré l’absence de matchs dans les rangs mineurs, notre équipe de dépisteur dirigée par Dany Dupont a assisté à plusieurs entraînements et matchs simulés. Nous sommes en mesure de faire une bonne évaluation des espoirs», a analysé le directeur gérant et entraîneur-chef, Serge Beausoleil.

La cerise sur le sundae

Pour Serge Beausoleil, cette saison atypique en raison de la pandémie de la COVID-19 a permis à plusieurs jeunes de progresser. On peut penser aux défenseurs Jérémie Biakabutuka, Tyson Hinds et Frédéric Brunet, qui bougent la rondelle comme des vétérans ainsi qu’aux attaquants Alex Drover et Jacob Mathieu. «Je suis très fier des gars et de la façon dont ils se sont regroupés après le départ de plusieurs vétérans, des gars comme Massicotte, Bergeron, Belliveau, Coxhead et Martel. La victoire contre les Cataractes en première ronde est la cerise sur le sundae de cette saison. Jouer contre les meilleures équipes a permis à nos jeunes de progresser énormément», a mentionné Serge Beausoleil.