Martin Matte, l’influenceur?

Je savais que Martin Matte, gagnant du prix Artis de la personnalité masculine de l’année, était un homme important, influent et puissant. Mais je ne savais pas qu’il était capable à lui tout seul de faire virer de bord le gouvernement.

Non, je blague. Je ne crois pas une seule seconde que c’est à cause du texte que l’humoriste a écrit sur Facebook samedi que François Legault a convoqué une conférence de presse hier à 17 h.

Mais c’est assez drôle de voir à quel point il y a des gens qui sont convaincus que quand Martin Matte s’exprime, il y a un téléphone rouge qui sonne dans le bureau de François Legault...

CHRONIQUE D’UNE ANNONCE ANNONCÉE

Je suis partie à rire quand j’ai lu, sur le compte d’Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec : « Quand un gouvernement impose un couvre-feu et qu’il le justifie par un sondage, il suffit d’une sortie publique d’un populaire humoriste pour que le vent tourne et que le gouvernement Legault annonce, deux heures plus tard, qu’il convoque une conférence de presse, mardi à 17 h, afin de présenter un plan de déconfinement ».

Euh... le gouvernement nous annonçait depuis quelques jours que le plan de déconfinement arriverait dans quelques jours !

Je suis aussi partie à rire quand j’ai lu l’essayiste et chroniqueur Jérôme Blanchet-Gravel : « J’ai toujours aimé Martin Matte, mais quand une société a besoin d’un humoriste pour recevoir un électrochoc, et peut-être peser sur l’orientation de son gouvernement, c’est qu’elle manque un peu, voire beaucoup de profondeur. »

Non, mais les amis, vous croyez vraiment que l’équipe de François Legault scrute le compte Facebook de Martin Matte pour savoir ce que pensent les Québécois ?

Vous pensez que le gouvernement a besoin de Martin Matte pour savoir qu’une majorité de Québécois trouvent absurde qu’on puisse pique-niquer à douze dans un parc, mais qu’on ne puisse pas manger à quatre sur une terrasse ? Vous pensez que François Legault a besoin de l’« électrochoc » de Martin Matte pour se rendre compte que la population est à boutte, au bout du rouleau, exténuée, abattue, accablée, crevée, claquée, écœurée ?

Vous pensez que le gouvernement Legault se fie plus à Martin Matte qu’aux chiffres de la vaccination qui sont excellents ?

Vous pensez que Martin Matte est tellement puissant que c’est lui qui dicte l’agenda du premier ministre du Québec ?

Misère, dites-nous donc que c’est Martin Matte qui va injecter une puce 5G dans les vaccins, un coup parti !

Ça fait un petit moment que les chroniqueurs, les caricaturistes et les animateurs se plaignent d’un sentiment d’étouffement.

Les psys, les profs, les athlètes, les artistes réclament qu’on laisse la population respirer.

Mais c’est seulement quand Martin Matte le dit que le gouvernement Legault écoute ?

Désolée de péter votre balloune, chers amis, mais si Martin Matte avait vraiment voulu utiliser de son « pouvoir d’influence » sur le gouvernement, vous ne pensez pas qu’il aurait fait une sortie percutante lors du gala Artis alors qu’il avait un micro devant lui et un public d’un million deux cent mille personnes suspendues à ses lèvres ?

Eh la la ! comme dirait l’autre.