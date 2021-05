Mort du militant péquiste Stéphane Jolicoeur: la cause exacte du décès demeurera inconnue

On ne saura jamais précisément si la COVID-19 a contribué ou non au décès du militant de longue date du Parti québécois Stéphane Jolicoeur, survenu subitement en octobre dernier, à son domicile de Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal.

La coroner Lyne Lamarre estime qu’à la lumière de son investigation, il «n’a pas été possible de déterminer la cause du décès» de l’homme de 50 ans.

«Il s’agit d’un décès de cause inconnue et d’origine fort probablement naturelle survenu dans des circonstances non violentes», écrit-elle dans son rapport rendu public mercredi.

Stéphane Jolicoeur avait été retrouvé sans vie tard dans la soirée, le 4 octobre dernier. Les policiers avaient défoncé sa porte d’entrée et l’avaient trouvé inanimé, face contre terre, sur le plancher de sa cuisine.

Selon la coroner, la mort de M. Jolicoeur serait «vraisemblablement» survenue la veille de la découverte de sa dépouille.

Puisque le corps présentait un «certain état de putréfaction», aucune autopsie n’a pu être ordonnée en centre hospitalier.

Quelques jours avant son décès, Stéphane Jolicoeur avait été hospitalisé pour divers problèmes de santé. Lors de son admission, il avait testé positif à la COVID-19, mais les cinq résultats subséquents se sont avérés négatifs.

Selon un proche, M. Jolicoeur avait une «respiration inhabituelle» et semblait fatigué peu de temps après avoir obtenu son congé de l’hôpital.

La coroner estime par ailleurs que le décès du militant péquiste pourrait être attribuable à une insuffisance cardiaque, à une embolie pulmonaire ou à un syndrome coronarien aigu.

«L’association entre la COVID-19 et l’embolie pulmonaire massive a déjà été observée», note la coroner dans son rapport.

Selon son dossier médical, Stéphane Jolicoeur souffrait d’hypertension artérielle et d’obésité morbide.