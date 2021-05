Projet de loi 96: c’est mieux que rien, mais...

Le gouvernement caquiste a réussi à rassembler une grande coalition autour du projet de loi 96.

Ottawa, le PLQ, les villes du West Island, La Presse et la plupart des commentateurs fédéralistes ont favorablement accueilli ce projet « costaud » censé défendre le français.

Avec de tels alliés, François Legault n’a pas besoin d’ennemis.

Il a quand même cherché à s’en faire en présentant comme « extrémiste » la proposition d’appliquer la loi 101 au cégep. Autrefois, le Parti égalité avait le mauvais rôle dans nos débats linguistiques. Maintenant, il incombe aux défenseurs les plus ardents de la langue française, comme s’ils représentaient la mauvaise conscience d’un gouvernement qui se dit nationaliste sans l’être vraiment.

Décevant

Cela en dit beaucoup sur notre collectivité, qui passe tranquillement de société québécoise, française et laïque à société canadienne, bilingue et multiculturaliste.

Le peuple québécois existera-t-il encore dans un siècle ou ne sera-t-il plus qu’un résidu ethnique sur son propre territoire ?

Telle est la question.

Que penser du projet de loi 96 ? Comme on dit, c’est mieux que rien. C’est un pas dans la bonne direction. À condition de dire que ce n’est qu’un pas et qu’il aurait fallu en faire mille. Simon Jolin-Barrette a fait ce qu’il a pu. Son courage est indéniable. On comprend qu’il aurait voulu aller beaucoup plus loin. Dans tous ses domaines d’activité, l’État essayera de faire du français la langue commune.

Deux contraintes pesaient sur lui.

D’abord, son propre parti. La CAQ est une coalition où les nationalistes sont présents, mais ne dominent pas.

Ensuite le Canada. On a tendance à l’oublier, mais le Québec est enfermé dans une Constitution qu’il n’a pas signée et une Charte des droits accordant aux juges le pouvoir d’invalider les lois québécoises, comme s’ils avaient récupéré le pouvoir de désaveu. Le Canada est structurellement hostile au français.

Faut-il que les Québécois aient été traumatisés par les années Charest-Couillard pour se contenter de si peu. Faut-il qu’ils portent encore en eux le traumatisme des deux échecs référendaires pour se contenter de ce prix de consolation, comme l’écrit justement Robert Laplante.

Résumons : depuis 2018, nous nous sommes offert une demi-laïcité, nous nous offrons un quart de loi 101, et en plus, nous ferons une déclaration unilatérale de société distincte en écrivant dans un petit bout de la Constitution que nous sommes une nation. Chic !

Anglicisation

Pendant ce temps, le gouvernement du Québec continue de financer l’anglicisation de Montréal.

Ce projet de loi ne renversera pas la tendance à l’anglicisation. Au mieux, il la ralentira.

La démographie commande le destin des peuples.

Il faudrait prononcer le mot en I. Oui. Je parle du mot immigration. Un étrange tabou l’entoure encore. Qui ose faire le lien entre l’immigration massive et anglicisation est odieusement accusé de flirter avec le racisme. Nous recevons pourtant au-delà de nos capacités d’intégration et de francisation.

Mais la simple idée de geler les seuils provoque un scandale. Alors celle de les baisser très significativement semble inimaginable.

C’est pourtant ce qu’il faudrait faire.