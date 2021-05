[QUIZ] Savez-vous comment réduire la consommation d’énergie de votre piscine ?

En recouvrant une piscine chauffée d’une toile solaire – même la nuit et par temps chaud –, il est possible d’économiser jusqu’à 45 % sur les coûts de chauffage de l'eau. Cela pourrait représenter 180 $ pour une piscine hors terre de 24 pieds de diamètre (42 m2) et 230 $, pour une piscine creusée de 16 x 32 pieds (48 m2) durant la période estivale.