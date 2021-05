Revoir son assurance habitation après des rénos, c’est important

Les Québécois se sont lancés dans les rénovations comme jamais au cours de la dernière année. Si ce n’est déjà fait, ils devraient aussi s’empresser d’augmenter la couverture de leur assurance habitation.

On n’est jamais certain de ce qu’on récupérera des sommes investies dans des rénovations au moment de la revente de sa maison, mais une chose est sûre : on perdra l’essentiel de cet investissement en cas de sinistre majeur... À moins bien sûr d’informer son assureur des améliorations apportées à sa résidence au cours des années.

La valeur inscrite au contrat

En cas de perte totale, l’assureur paiera la somme prévue au contrat pour la reconstruction. D’ailleurs, celle-ci monte automatiquement avec l’inflation qui touche le prix des matériaux, ce qui tire le coût des primes vers le haut. Le collègue Stéphane Desjardins a récemment traité ce sujet dans une chronique intitulée Vos primes d’assurances victimes de la hausse du prix des matériaux.

Le même principe s’applique lorsqu’on rénove. Une cuisine flambant neuve, la finition du sous-sol ou l’ajout d’un garage gonfle le coût de reconstruction. Si l’assureur reste au fait de la fluctuation du prix des matériaux, il ne devine pas que des améliorations importantes ont été apportées à la maison d’un client.

À défaut de communiquer avec l’assureur, le propriétaire se trouve à être sous-assuré. Il ne sera pas entièrement indemnisé en cas de sinistre.

Perte totale ou partielle

Il n’est pas question ici d’ingénierie financière très complexe, mais juste de gros bon sens. On doit être assuré pour la valeur de reconstruction. Point. Si la protection prévoit un dédommagement de 300 000 $ en cas de perte totale, l’assu-reur ne paiera pas davantage, même s’il en coûte 400 000 $ pour reconstruire.

À la suite de dommages partiels, il arrive qu’un sinistré doive assumer une partie des dégâts. En effet, l’assureur peut évoquer le principe de « proportionnalité » pour ne rembourser qu’une portion des pertes subies sur un bien sous-assuré.

Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, on doit tenir l’assureur informé des améliorations apportées sur sa résidence. Oui, ça augmentera le coût de la prime, mais l’habitation ne sera pas protégée qu’aux trois quarts.

À SAVOIR