Santé Canada assouplit les conditions d'entreposage du vaccin de Pfizer-BioNTech

Il ne sera plus nécessaire de conserver le vaccin de Pfizer-BioNTech à une température d’entreposage de -25 à -15 degrés Celsius, comme on l'a fait jusqu'ici, ce qui permettra plus de souplesse en matière de distribution.

Santé Canada a autorisé mercredi l'entreposage du vaccin à une température de réfrigération de 2 à 8 degrés Celsius au point d’utilisation, et ce, pendant une période allant jusqu’à un mois.

C’est Pfizer-BioNTech qui a soumis cette demande le 10 mai dernier, alors que l'on a continué, au fil du temps, d’analyser les conditions d’entreposage du vaccin.

«Ce changement signifie qu'il y aura plus d'options d'entreposage pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, ce qui permettra une plus grande souplesse dans les plans de distribution», a indiqué l’agence fédérale, par communiqué.

Santé Canada dit avoir «déterminé que le vaccin contre la COVID-19 non dilué demeure stable lorsqu'il est entreposé à une température de réfrigération standard pendant 31 jours».

Au départ, le vaccin de Pfizer-BioNTech devait être maintenu à une température d’entreposage de -80 à -60 degrés Celsius. Le 3 mars dernier, Santé Canada avait permis une température d’entreposage de -25 à -15 degrés Celsius pendant un maximum de deux semaines.