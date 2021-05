Téléthon Opération Enfant Soleil: vent de fraîcheur et retour au direct

La cause des jeunes malades ne prenant pas de pause, le Téléthon Opération Enfant Soleil reviendra dans une formule adaptée pour une 34e édition le dimanche 30 mai avec une riche brochette d’artistes.

L’édition précédente avait dû être réorganisée en raison des mesures sanitaires.

« Ça avait été en grande majorité préenregistré. Il avait fallu tout réinventer en quelques semaines. Mais ça a quand même été un beau succès avec 2,8 millions de dollars », rappelle Julie Lemieux, présidente d’Opération Enfant Soleil.

« Nous allons être en direct cette année du Capitole, un lieu chaleureux. Le Diamant nous a prêté sa terrasse pour les entrevues. Il va y avoir un vent de fraîcheur. Nous avons gardé l’ADN du Téléthon, mais nous avons changé la facture et la scénographie », ajoute-t-elle.

Les interventions des familles, des enfants ainsi que de certains partenaires ont été préenregistrées pour respecter les mesures sanitaires et la distanciation.

Participants

Le Téléthon comptera notamment sur les artistes 2Frères, Roxane Bruneau, Sylvain Cossette, Marc Dupré, Clay and Friends, Anthony Kavanagh, Koriass et les jumeaux Yambo, Marie-Josée Lord, Andréanne A. Malette, le vétéran Patrick Norman ainsi que William, le gagnant de Star Académie, et la finaliste Lunou.

« J’ai assisté à certaines répétitions à distance. On a de bonnes prestations, très émouvantes », note Julie Lemieux.

L’animation sera confiée à Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas, Anick Dumontet, Mélissa Bédard, Josée Lavigueur et Félix-Antoine Tremblay.

Mme Lemieux se réserve d’indiquer le montant que son organisation voudrait récolter. « Les gens sont généreux chaque année. On espère toujours le plus possible pour les enfants malades qui ont eu une année difficile eux aussi avec en plus le stress de la pandémie. Cette grande manifestation d’amour compte énormément pour eux, les familles nous le disent. »

Donner

Le Téléthon Opération Enfant Soleil prendra son envol lors d’une émission spéciale le 30 mai, de 9 h à 10 h, en direct de Salut Bonjour Week-end. Il se poursuivra de 12 h 30 à 22 h sur les ondes de TVA.

Les dons par téléphone seront acceptés à compter de 8 h 30. Il est possible de donner dès maintenant au telethonenfantsoleil.ca, ou en textant ENFANT au 20222 pour donner 10 $, ou SOLEIL pour donner 25 $. Les fervents de jeux vidéo pourront aussi contribuer à amasser de l’argent avec Jouer pour Guérir, propulsé par DreamHack Canada.

« Le Téléthon est la plus grande source de financement d’Opération Enfant Soleil. Ça nous permet d’acheter des équipements spécialisés pour les enfants. C’est concret et le Téléthon permet de démontrer aux gens ce qu’on fait avec leur argent », conclut Mme Lemieux.