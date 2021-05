Tunnel Québec-Lévis: un grand projet pour les générations futures, selon Jacques Tanguay

L’homme d’affaires Jacques Tanguay considère le tunnel Québec-Lévis comme un «grand projet» pour les générations à venir.

«Wow!» C'est la réaction qu'affirme avoir eu M. Tanguay en voyant notamment les images du futur tunnel entre Québec et Lévis présentées en début de semaine par le gouvernent du Québec dans le cadre du dévoilement de l'ensemble du projet de réseau express de la Capitale.

L’entrepreneur, qui commente rarement les dossiers d’actualité, a confié son sentiment sur le projet du 3e lien en entrevue à TVA Nouvelles.

«C'est un plan d'ensemble que je trouve exceptionnel. Je pense que ça va régler beaucoup de problèmes de congestion. Les heures passées dans le trafic sont des heures qui sont non productives», a affirmé le vice-président d'Ameublements Tanguay.

«J'ai autant de mes employés qui travaillent à Québec et demeurent sur la Rive-Sud que d'employés de Lévis qui travaillent sur la Rive-Nord. Il faut penser que dans 10 ans, la Rive-Nord et la Rive-Sud ne feront qu'un tout. Moi j'y vois une grande municipalité et ce projet-là est fantastique», a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui parle des milliards de dollars nécessaires au projet que des opposants voient comme un gaspillage de fonds publics ou de l'argent qui pourraient plutôt servir à la construction d'hôpitaux, d'écoles ou de logements sociaux, Jacques Tanguay y perçoit un faux débat.

«À l'heure actuelle, ces investissements dans le transport ne pourraient pas être déplacés pour créer des logements sociaux par exemple. On joue sur les mots. Je pense qu'éventuellement chacun des secteurs va voir son développement à travers les années et les décennies», a-t-il avancé.

S'il perçoit le tunnel Québec-Lévis comme un projet vert, Jacques Tanguay fait aussi un lien avec les voitures électriques.

«Dans 10 ans quand le tunnel va être complété, il va y avoir au moins 50% des voitures qui vont être électriques, sans oublier la conduite autonome aussi. Ce qu'on voit aujourd'hui sera complètement différent dans 10 ou 15 ans. On joue avec nos taxes et nos impôts à travers le Canada et la province. Que cet investissement s'en vienne à Québec, je pense que c'était primordial pour toute notre population et il faut être fière de ça.»