Un gros défi attend Jean-Simon Desgagnés

La prochaine semaine sera déterminante pour le spécialiste du 3000 m steeple Jean-Simon Desgagnés.

Même s’il a fait l’impasse sur les premières courses de la saison pour se consacrer à sa fin de session en médecine, Desgagnés croit néanmoins possible d’obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« Ce n’est pas le parcours le plus simple, a-t-il convenu, mais je vis très bien avec ma décision d’être resté à Québec afin de mener de front mes études et ma carrière.

« Je suis vraiment en bonne forme et j’ai obtenu mes meilleurs chronos à l’entraînement. Je dois maintenant transformer cette forme en compétition. J’ai besoin de me retrouver sur une ligne de départ pour prouver que je me suis entraîné sérieusement tout en poursuivant mes études. »

Vendredi à New York, Desgagnés prendra le départ de son premier 3000 m steeple depuis le Championnat canadien de juin 2019 à Montréal, soit une absence de pratiquement deux ans.

« J’ai besoin de trois bonnes courses et je ne peux pas en échapper une, a-t-il résumé. Pour établir le Top 45 mondial, la Fédération calcule la moyenne de tes trois meilleures performances. La constance sera la clé au lieu de réussir une performance éclair. »

Objectif ciblé

Desgagnés a ciblé son objectif, lui dont le record personnel est de 8 min 29 s.

« Je devrai courir sous mon record personnel d’une ou deux secondes. J’ai beaucoup progressé dans plusieurs sphères depuis que j’ai réussi un temps de 8 min 29 s.

« Même si je n’ai pas fait de courses officielles, j’ai fait des haies à l’entraînement. Ça brasse en course et je devrai trouver ma place. C’est mon plus gros défi. »

Après l’épreuve en Oregon du 28 mai, Desgagnés rentrera au Canada.

« On doit être présent au Championnat canadien qui débute le 24 juin à Montréal. Je devrai aussi respecter une quarantaine de 14 jours à mon retour des États-Unis. Il y a une tournée canadienne qui débute en juin dont la dernière étape est la Classique d’athlétisme de Montréal le 29.

« C’est la date limite pour réussir une performance qui sera inscrite dans le classement mondial. Je ne veux pas me rendre aussi loin que le 29 pour faire ma troisième performance, mais c’est plus qu’incertain ce qui va se passer avec les épreuves en Ontario. »

En plus de se hisser dans le Top 45 mondial, le protégé de Félix-Antoine Lapointe doit terminer sur le podium au national.

« Des quatre Canadiens qui font du steeple, Matthew Hugues détient le record canadien et il est pratiquement intouchable. John Gay connaît un bon début de saison et il est en très bonne position. Moi et Ryan Smeeton allons se battre pour la troisième place disponible. »